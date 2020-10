Marruecos, Argelia y Mali presentan credenciales para Catar 2020

Túnez, 9 oct (EFE).- Argelia, última campeona de África, batió hoy a Nigeria, una de las selecciones mas potentes del continente (1-0) en un trabajado partido amistoso disputado en Austria y que quedó condicionado por el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el equipo subsahariano.

Los argelinos mostraron ese estilo seco, poco brillante pero eficaz, incómodo para los rivales, que les llevó a la cima durante el último torneo oriental y que le ha convertido en una escuadra muy rocosa del medio del campo hacia atrás.

Y muy veloz en ataque, donde también sabe aprovechar muy bien las jugadas de estrategia a balón parado para cobrar una ventaja después difícil de neutralizar.

De una de ellas, precisamente, llegó el único gol del partido: a los cinco minutos un remate de Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) a la salida de un córner, que supo sacar petróleo de un balón que salió rechazado en un compañero tras haberlo cabeceado previamente el mismo.

A partir de entonces, ambos equipos intercambiaron golpes pero sin ocasiones excesivamente claras, en un partido rápido, con errores y robos contantes, que evidenciaron dos estilos distintos en las dos mejores selecciones actualmente del continente, con permiso de Egipto y Marruecos.

MALI PRESENTA CANDIDATURA

En el otro partido de interés disputado este viernes lejos del continente, la emergente selección de Mali arrasó a una Ghana que sigue en declive (3-0) y que no parece asentar la renovación que ansía desde que en 2010 se convirtiera en la primera selección africana en llegar a cuartos de final de un mundial.

En el estadio Emirhan Sport Center de Antalya (Turquía), la escuadra comandada por el ex del Atlético de Madrid y flamante fichaje de última hora del Arsenal inglés, Thomas Partley no pudo con la efectividad y la potencia de un equipo muy joven, ambicioso y bien plantado.

Las 'Águilas Amarillas' abrieron muy pronto el marcador, apenas rebasado el minuto tres gracias a una cabalgada por la banda plagada de potencia del lateral del Rennes francés Hamari Traore tras recibir en medio campo un pase del veinteañero centrocampista del Lens, Cheick Doucouré.

Iniciada la segunda parte, Mali volvió a sorprender a las 'estrellas negras' con una larga y elaborada jugada en banda derecha que concluyó con centro medido de Traore y un remate de cabeza inapelable en boca de gol del joven delantero del Stade de Reims El Bilal Toure, que con apenas 20 años tiene pinta de delantero de época para el conjunto maliense.

La puntilla la certificó el otro lateral, Amadou Haidara en una jugada extraña que fue protestada por la defensa rival aunque el gol fuera completamente legal. El jugador del RB Leipzig alemán recibió un pase en profundidad al área y disparó con potencia al palo contrario.

El rebote le favoreció a él mismo, que había quedado fuera del campo, y que controló sobre la línea de fondo, desde donde disparó de nuevo, sin apenas ángulo, para perforar las mallas defendidas por Lawrence Ati-Zigi, guardameta del FC St Gallen, de la Superliga Suiza.

La contundente victoria confirma las aspiraciones de Mali a convertirse uno de los cinco países africanos con billete para el mundial de Catar en 2022 y el largo camino que le queda a su rival, aún asido a las pinceladas de calidad de los hermanos Jordan y Andre Ayew, forjados en la Premier.

MARRUECOS SIGUE EN ASCENSO

Ya en el continente, Marruecos se deshizo igualmente con solvencia de Senegal, otra de las favoritas para clasificarse para el Mundial, en un choque disputado en Rabat y marcado por las ausencias: en los norteafricanos la de Mounir el Haddadi, al que la FIFA ha denegado el permiso para jugar, y en los senegaleses de Sadio Mané, infectado de coronavirus.

Los leones del Atlas, con una de las mejores alineaciones del continente africano, inauguraron el marcador a los diez minutos de la primera parte con un disparo en el balcón del área del centrocampista del Standard de Lieja, Selim Amallah, tras una nueva penetración por la banda de Achraf al Hakimi, la perla robada por el Inter de MIán.

Asidos a un juego de toque, vertiginoso en ocasiones, los marroquíes ampliaron su ventaja con otro jugador que parece ne racha tras su fatídico y grave error en la Supercopa de Europa frente al Bayern de Munich: el sevilista Youcef En Nesiry aprovechó una fantástica asistencia de Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt).

Minutos después sería el otro delantero magrebí, Youssef El Arabi (Olimpiacos) el que sacara ventaja de un ajuste defensivo de la defensa senegalesa -que falló al tirar la línea de fuera de juego- el que certificara el triunfo marroquí al cabecear una falta lanzada con su guante izquierdo por el extremo del Chelsea, Hakim Ziyech.

A falta de tres minutos, Senegal empañó su pobre actuación este viernes en el estadio Príncipe Muouley de la capital marroquí al transformar el delantero del Watford inglés Ismail Sarr uno de esos absurdos penaltis que ahora se pitan con la nueva y polémica norma de la FIFA.

CAMERÚN NO REMONTA

En Utrecht, Japón y Camerún, actual campeón de África, no cumplieron las expectativas y empataron a cero en un encuentro en el que el delantero del Villarreal cedido por el Real Madrid y formado en las categorías inferiores del FC Barcelona Take Kubo apenas tuvo 25 minutos para demostrar la clase que atesora pero que no parece convencer a los entrenadores.

El joven delantero, que apenas ha contado en este inicio de temporada por Unai Emery y al que el pasado año le costó asentarse en el Mallorca, salió en el minuto 65 en sustitución del delantero Ritsu Doan (Arminia Bielefeld, Alemania) y apenas pudo dejar destellos.

También empataron, pero a un gol, Bélgica y Costa de Marfil en un partido disputado el jueves en Bruselas y que supuso el regreso al fútbol de los favoritos africanos tras meses de parón obligado por la pandemia del coronavirus, que ha sacudido África con menos virulencia de la calculada.

La joven Bélgica, huérfana de sus mejores jugadores -reservados por Roberto Martínez- se adelantó en el marcador por mediación del delantero del Crystal Palace inglés Michi Batshuayi, que aprovechó un rechace en el área pequeña rival.

Pero no pudo anotarse la victoria a causa de un innecesario penalti del lateral del Colonia alemán Sebastiaan Bornauw que transformó con solvencia el centrocampista del AC Milan Franck Kessié casi cuando expiraba un encuentro en el que los 'elefantes' evidenciaron que les queda todavía un punto para llegar al nivel de los favoritos africanos. EFE