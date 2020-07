Marruecos ha cerrado 514 fábricas y comercios por falta de medidas sanitarias

Rabat, 14 jul (EFE).- El ministerio del Interior de Marruecos ha ordenado el cierre temporal de 514 fábricas o comercios por no respetar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para frenar la extensión del coronavirus, reveló hoy el ministro Abdeluafi Laftit.

Laftit, acompañado por otros ministros, mantuvo hoy en Rabat una reunión con la Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM, patronal), a la que insistió para que sus miembros cumplan y hagan cumplir a sus trabajadores las medidas de prevención contra el virus.

El ministro recordó que casi la mitad de los contagios de la covid-19 registrados en Marruecos (exactamente el 47%) lo han sido en fábricas o en personas relacionadas con trabajadores de estas fábricas.

Tras constatar estos contagios las autoridades cerraron 514 fábricas o comercios, de los cuales 98 siguen cerrados, mientras que los demás pudieron reabrir tras 'sanear su situación'.

Los casos más graves de contagios se produjeron entre las trabajadoras de varias empresas de envasado y tratamiento de fruta en la región de Larache, con un total de 900 contagios entre trabajadoras y familiares, y entre los trabajadores de las conserveras de pescado en la ciudad de Safi, con casi 500 contagios.

Otros focos industriales donde ha crecido el virus han sido la megaplanta de Renault en Tánger, que tuvo que cerrar temporalmente -nunca se informó del número de contagios- y varias empresas textiles en Tánger y Casablanca.

El ministro no dudó en acusar de 'negligencia' a los empresarios y les advirtió de que no dudará en cerrar todas las empresas donde no se respeten las medidas de precaución, llevando a la justicia si es necesario a los empresarios responsables del incumplimiento.

Hasta el día de hoy se han registrado en Marruecos 16.097 contagios y 257 fallecimientos, mientras que 13.442 personas se han curado. EFE