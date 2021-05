Marruecos: la embajadora no regresará mientras sigan las causas de la crisis

Rabat, 20 may (EFE).- La embajadora marroquí en España, llamada a consultas el pasado martes a Rabat, 'no regresará mientras dure la crisis, y la crisis durará mientras continúen su verdadera causa', que es la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en territorio español 'en condiciones indignas para un estado de derecho' y su no comparecencia ante la Justicia española, declaró hoy el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en una comparecencia restringida ante la prensa.

En la primera referencia de un responsable marroquí a la avalancha migratoria sobre Ceuta de los pasados días -8.000 llegadas en 48 horas-, Burita dijo que esa oleada se debió 'a un contexto de fatiga del dispositivo policial marroquí tras las fiestas del fin de ramadán' pero también a 'la inacción total de la policía española', que según él se despliega a razón de un policía por cada cien agentes marroquíes en las zonas fronterizas.

Además, lamentó repetidamente 'la campaña de hostilidad mediática' de los medios españoles, públicos y privados, contra Marruecos mediante 'la movilización de todos los medios con términos inaceptables y con intervención a veces de altos responsables'. EFE