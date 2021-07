Marruecos presenta cuatro denuncias más a la prensa francesa por caso Pegasus

París, 28 jul (EFE).- Marruecos interpuso este miércoles cuatro nuevas denuncias contra algunos de los medios de información franceses que revelaron la semana pasada el presunto uso ilícito por parte de varios países del programa de espionaje Pegasus.

Tras las dos querellas por difamación iniciadas por Marruecos la semana pasada contra Amnistía Internacional y el consorcio de medios detrás de la publicación, Forbidden Stories, el abogado del reino de Marruecos en Francia, Oliver Baratelli, depositó hoy cuatro nuevas denuncias, informó el letrado a Efe.

Según el abogado, se trata de dos demandas contra 'Le Monde', que dirige también contra su director, Jérôme Fenoglio, una a Mediapart y su directivo Edwy Plenel, y otra a Radio France, todos ellos partes del consorcio Forbidden Stories.

La primera audiencia tendrá lugar el 15 de octubre en una sala especializada en derechos de la prensa y, en caso de ir más allá, el proceso podría tardar dos años en celebrarse.

El Tribunal Supremo francés dictaminó en 2019 que un Estado no podía demandar por difamación pública por no ser 'un particular'.

Pero, según detalló Baratelli, esta jurisprudencia no les afecta porque él actúa 'en nombre de las administraciones y servicios' marroquíes, en este caso los servicios del Gobierno, el ministro del Interior y sus servicios de inteligencia, precisó.

El letrado presentó otras dos citaciones en los mismos términos el pasado 22 de julio contra Amnistía Internacional y Forbidden Stories.

Según las informaciones del consorcio, uno de los teléfonos del presidente francés, Emmanuel Macron, varios periodistas y otros quince miembros del Ejecutivo galo se encontraban en una lista de objetivos del programa de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, a la que Marruecos habría acudido en un momento de tensiones con Argelia.

El portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, explicó tras las publicaciones que 'se están haciendo verificaciones' y 'se han reajustado un cierto número de protocolos de seguridad, sobre todo respecto al presidente de la República'. EFE

