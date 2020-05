Marruecos retrasa hasta septiembre la vuelta a los colegios

Rabat, 12 may (EFE).- Las escuelas de Marruecos no reabrirán sus puertas hasta el mes de septiembre, para el próximo curso, dentro de la lucha contra la propagación del coronavirus, anunció hoy el ministro marroquí de Educación, Said Amzazi.

Durante su intervención ante la Cámara de Consejeros (cámara alta del Parlamento), Amzazi destacó que habrá una sola excepción: los exámenes del primer y segundo año de bachillerato, cursos que marcan el término de la enseñanza secundaria, y esas pruebas serán, respectivamente, en septiembre y julio.

No habrá 'aprobado general' para el resto de niveles de enseñanza preescolar y secundaria, sino que los alumnos pasarán al siguiente curso según las notas obtenidas en los últimos exámenes presenciales, antes de que se decretase la suspensión de clases el pasado 16 de marzo.

Las decisiones relacionadas con la enseñanza universitaria y de formación profesional serán anunciadas posteriormente.

El ministro señaló que se adoptarán las medidas de precaución necesarias para desinfectar diariamente las clases, tomar la temperatura y aplicar el distanciamiento social e indicó que se recurrirá a los centros deportivos para la preparación y la realización de los exámenes.

Descartó que se vaya a considerar este como un año perdido en educación, puesto que el 75 % de los cursos se realizó antes de suspender las clases en marzo pasado.

Amzazi animó a los estudiantes de otros niveles a seguir hasta final de curso con la educación a distancia que se imparte desde la suspensión de las clases y que se emite en las redes sociales del ministerio y en tres canales de televisión pública.

Los centros culturales y las misiones extranjeras que operan en el país no están afectados por la decisión de retomar las clases en septiembre, dado que no dependen del régimen educativo marroquí, explicaron a Efe fuentes del Ministerio de Educación.

No obstante, estos centros y misiones están sometidos a las medidas del estado de emergencia sanitaria decretado por dos meses hasta el 20 de mayo.

Las drásticas medidas aprobadas por Marruecos para luchar contra la COVID-19 han permitido al país mantener controlada su situación epidemiológica, con 6.380 personas contagiadas, entre las que 188 han fallecido y 2.930 se han curado. EFE