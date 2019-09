Marshall (ECA): 'No hablamos de que Barça o Madrid vayan a dejar LaLiga'

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 24 sep (EFE).- La Asociación de Clubes Europeos (ECA), que agrupa a los 246 equipos más poderosos del fútbol del Viejo Continente, no está planteando que los grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona dejen LaLiga para embarcarse en una teórica Superliga, según dijo a EFE su director general, Charlie Marshall.

'Quienes piensan en este tipo escenarios están pensando como si el Barcelona o el Real Madrid no fueran a jugar en LaLiga (...) Pero, para ser claros, nosotros no estamos hablando de que los grandes clubes vayan a dejar de jugar en las ligas domésticas, absolutamente no hablamos de eso', aseguró el ejecutivo de ECA.

El ejecutivo de la asociación de clubes, presente este martes en el foro 'World Football Summit' que tiene lugar en Madrid, aseguró en una entrevista con EFE que los peligros que las ligas nacionales asocian al incremento de las competiciones europeas -como la nueva Liga Europa 2 prevista para 2020- en cuanto a la reducción de los ingresos de los campeonatos domésticos, es una 'reacción exagerada'.

'Creo que eso es una reacción exagerada, no es el objetivo de la reforma de las competiciones europeas destruir valor de esa manera, y lo hemos dicho claramente, lo que queremos hacer en la ECA es mantener el balance y los vínculos entre las ligas domésticas y las competiciones europeas', insistió Marshall.

Bajo el punto de vista del ejecutivo de la ECA, sus clubes tienen 'dos dimensiones', una local que es 'vitalmente importante y a la que nunca van a renunciar' y otra 'europea, que también es vital y a la que no van a renunciar', por lo que el objetivo de la reforma de las competiciones europeas es la 'armonía entre ambas'.

'Puede ser que haya que reequilibrar varias cosas, pero nada tan dramático como las posiciones que se han escuchado. Yo creo que estas posiciones tienen que ver, creo, con que las Ligas, quizás comprensiblemente, están pensando en el peor de los escenarios', opinó Charlie Marshall.

El director general de la ECA participó en el foro madrileño de la industria futbolística para dar su punto de vista sobre este nuevo esquema de competiciones europeas, previsto para comenzar en 2021, con la Liga de Campeones, la Liga Europa y un tercer campeonato con el nombre provisional de UEL2 o Liga Europa 2.

'Tendremos tres competiciones con 32 clubes cada una, con una participación más amplia, 96 clubes en lugar de los 80 actuales y esto dará más oportunidades a más clubes de toda Europa de formar parte de las competiciones europeas y de sus ligas nacionales', aseguró Marshall.

Este incremento de clubes en competiciones europeas dará a los conjuntos 'una mayor oportunidad de crecer en sus negocios y en sus finanzas', según el ejecutivo de la Asociación de Clubes Europeos, que defendió el reparto que el máximo organismo del fútbol europeo, la UEFA, está haciendo de sus ingresos entre clubes de las ligas más potentes y los de las más humildes.

'De todo el dinero distribuido en la pasada temporada, el 60% ha ido a los clubes de las cinco grandes ligas, y el 40% al resto de ligas. Ese 40% es bastante significativo para esas economías', aseguró Marshall, que indicó que de esta manera, la unión de federaciones europeas está 'redistribuyendo los ingresos'.

El directivo de la asociación de clubes europeos consideró que el fútbol del Viejo Continente tiene que pensar 'en el producto en sí' y en su papel dentro de la 'industria del entretenimiento'; por lo que tiene que seguir 'innovando en el producto' y 'haciéndolo crecer'.

'Como industria, colectivamente, tenemos que aceptar todos que cada participante de la industria tiene que innovar, no solo tenemos que innovar las competiciones europeas, sino que todo el mundo debe hacerlo, y si lo hacemos bien, toda la industria va a crecer, tenemos que crear valor entre todos', añadió.

Marshall recalcó que una de las claves de la evolución del fútbol europeo en la última década ha sido la reducción de los gastos, hasta el punto de pasar de tener en conjunto 1.700 millones en pérdidas en 2011 a 600 millones de beneficios en 2017. 'Es un gran cambio el que se ha conseguido', señaló.

'Sin embargo, esto no es la solución para siempre, seguimos viendo que hay clubes que gastan al máximo de su capacidad para seguir siendo competitivo, muchos de los grandes clubes gastan por encima de sus ingresos, porque tienen que competir a un determinado nivel. El trabajo de dirigir un club tiene que ser balancear los costes y mejorar los ingresos', reflexionó.

Entre las oportunidades de mejora de ingresos, el patrocinio es una de las más recurrentes entre los equipos, acerca de lo cual el ejecutivo de la ECA aseguró que los patrocinadores regionales o segmentados por tipo de aficionado serán clave en el futuro.

'Las nuevas tecnologías permiten conocer mucho más los segmentos de tu audiencia, geográficamente para tener patrocinios regionales en Asia o Norteamérica, o segmentos de audiencia en función de su comportamiento en las redes sociales', explicó Marshall.

Nuevos segmentos de público a los que se pueden aplicar estrategias diferentes. 'Así pueden llegar nuevas compañías que quizás no quieran dirigirse a toda la audiencia, pero sí a un grupo particular, una región, un tipo de consumidor... Esto es un aspecto interesante y la tecnología de los datos va a ayudar mucho', finalizó el director ejecutivo de la ECA. EFE