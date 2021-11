Marta García: 'Me costaba respirar durante las carreras'

Barcelona, 3 nov (EFE).- La piloto española Marta García (Denia, 2000) decidió no disputar el 24 de octubre la última carrera del campeonato de las W Series en Austin (Estados Unidos) a causa de un episodio de ansiedad tras arrastrar este problema durante toda la temporada, hasta el punto de que le costaba respirar durante las carreras y tenía mareos.

Así lo explica García en esta entrevista con EFE, en la que también relata que el ejemplo de otros deportistas que contaron sus problemas psicológicos, como la gimnasta Simon Biles este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, le ayudaron a la hora de dar el paso.

P: ¿Cómo se encuentra?

R: Ahora estoy intentando desconectar un poco con los amigos y amigas de clase de la universidad y estoy viviendo con mis padres en Gandía. Me encuentro en un entorno más familiar y esto hace sentirme un poco más aliviada después de toda una temporada yendo arriba y abajo sin estar en perfectas condiciones psicológicas. De todas formas, sigo sin estar preparada para hacer una carrera.

P: ¿Lo está trabajando con un profesional?

R: Sí, esto es lo que voy a trabajar con la psicóloga y a ver si la temporada que viene tengo la posibilidad de correr en las W Series. Si me siento preparada y confiada obviamente lo haré e iré a por todas como siempre. Pero ahora lo primero es volver a estar bien.

P: ¿Por qué cree que le apareció la ansiedad? ¿El estrés de las carreras, la presión por ganar?

R: Cuando hicimos los tests de pretemporada en mayo en Anglesey (Gales) me fue muy bien, estuve entre las primeras y me vi con opciones de luchar por el campeonato. Así que la presión que me puse desde un principio fue bastante alta. Soy una persona muy perfeccionista, autoexigente y competitiva y eso provoca que la presión que me ponga sea mayor.

P: ¿Cuándo comenzaron a ir mal las cosas?

R: No empecé bien el Mundial, tuve problemas mecánicos en la primera carrera y no puntué, y luego en la segunda calé el coche. Todo empezó con mal pie y la temporada nunca se revirtió. Los malos resultados hicieron que me empezara a salir la ansiedad, que ya tenía un poco desde 2020 por 'x' razones. El hecho de estar fuera de casa y sola, sin hacerlo bien, provocó que la confianza en mí misma empezara a disminuir y todo me fue afectando. Había carreras en las que al acabar empezaba a llorar.

P: ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso para que decidiera no correr la segunda carrera en Austin?

R: El problema empezó a manifestarse de forma intensa en Zandvoort (Holanda). No estaba bien y lo veía todo mal. Los resultados no iban bien y me parecía todo una mierda. Creía que no debería estar allí, no era dónde me veía. Y empecé a sentir síntomas físicos. Me costaba respirar en las carreras, tenía ciertos mareos raros y no estaba al 100% por lo que tenía que estar.

P: Entonces llegó un parón de un mes.

R: Sí, entre Zandvoort y Austin yo pensaba que podría recuperarme un poco, aunque seguía sin encontrarme bien. Hasta me costó irme de casa para viajar a Austin. Pero allí tuvimos dos entrenamientos libres, que me sirvieron para adaptarme al coche y al circuito, y en la crono hice sexta y salía cuarta para la carrera del domingo. Pero qué va. El viernes ya me costaba respirar y la noche del sábado al domingo tuve un episodio de ansiedad.

P: ¿Fue en ese momento cuando decidió que no correría el domingo?

R: No me encontraba nada bien y creí que lo mejor era no correr porque si lo hacía podía ser incluso peor para mí misma. Decidí poner un punto y no correr, tampoco se acababa el mundo.

P: ¿Su equipo (Puma W Series Team) y su entorno le apoyaron?

R: Sí, la gente de las W Series me apoyó en la toma de mi decisión, me dijeron que cualquier cosa que decidiera estaría bien y que pensase en mí por una vez.

P: ¿A la hora de tomar la decisión le ayudó que otros deportistas, como Simon Biles este verano en los Juegos Olímpicos, lo hubiesen hecho antes?

R: Sí, si no hubiese visto antes casos como el de Biles quizá me hubiese costado más hacerlo y me lo hubiese guardado para mí misma porque no solemos ver que la gente explique este tipo de problemas. Y al final son problemas que mucha gente tiene con su trabajo, sea el que sea, y parecía que fueran tabú. Cuando apareció la noticia de Biles yo me sentí muy identificada con ella.

P: ¿Fue un alivio contarlo públicamente?

R: Cuando llegué a ese punto de malestar necesité decirlo y contarlo a mi comunidad de seguidores y fans, que supieran por qué no había corrido en Austin y qué había detrás de toda la temporada. Todo esto no justifica mis resultados (terminó el campeonato en duodécima posición cuando en 2019 fue cuarta en la general) porque hay una parte de la conducción que tengo que mejorar, pero obviamente el tema psicológico me ha afectado en las carreras. EFE

