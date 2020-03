Martes, 24 de marzo de 2020 (18.00 GMT)

Redacción Internacional, 24 mar (EFE).-

CORONAVIRUS INDIA

India confina a sus casi 1.300 millones de habitantes para frenar el coronavirus

Nueva Delhi (EFE).- Los casi 1.300 millones de habitantes de la India estarán, desde la medianoche de este martes y durante 21 días, bajo un 'completo confinamiento' para hacer frente a la pandemia del coronavirus que hasta la fecha suma en el país 482 contagiados y 9 fallecidos. 'Para salvar a la India y a cada indio, estará totalmente prohibido aventurarse fuera de casa', afirmó el primer ministro indio, Narendra Modi, en un discurso televisado a la nación.

CORONAVIRUS TOKIO 2020

El COI confirmma que los JJOO de Tokio se posponen hasta 2021

Ginebra (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) cedió hoy a las presiones de federaciones y gobiernos y confirmó en un comunicado que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen 'hasta el verano del año 2021, como muy tarde', a causa de la pandemia de coronavirus responsable del COVID-19. El COI confirmó el cambio de planes a raíz de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, solicitara retrasar un año la mayor cita deportiva mundial en conversación telefónica con el presidente del organismo deportivo, Thomas Bach, que el domingo se había dado cuatro semanas de plazo para decidir sobre un posible cambio de las fechas originales (del 24 de julio al 9 de agosto de 2020).

CORONAVIRUS EDUCACIÓN

El 80 % de escolares del mundo están sin colegio por el coronavirus

París, 24 mar (EFE).- Un total de 1.370 millones de estudiantes en el mundo, el 80 %, no pueden asistir a las clases por la pandemia del coronavirus, según la Unesco. La Organización explicó hoy que en los últimos diez días el número de afectados por el cierre de colegios y universidades en 138 países se ha cuadruplicado. La Unesco anunció la creación de una coalición mundial de educación para la crisis del Covid-19, en un momento en que 60,3 millones de profesores no pueden impartir clases.

CORONAVIRUS CHINA

La ciudad china de Wuhan levantará su cuarentena el 8 de abril

Pekín (EFE).- La ciudad china de Wuhan, donde comenzó a propagarse masivamente el brote de coronavirus, dio hoy un paso de gigante hacia la tan ansiada normalidad al anunciar que el 8 de abril levantará la estricta cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero. Pero los los ciudadanos de la capital de la provincia de Hubei sólo podrán abandonar la ciudad si presentan un código QR de salud verde obtenido a través de aplicaciones móviles, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad. Al tiempo, las autoridades intensifican esfuerzos para evitar que el fuerte repunte de casos 'importados' por viajeros procedentes de otros focos derive en una nueva oleada del brote, especialmente en la capital del país y en Shanhai. El número total de infectados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.171, entre los que han perecido 3.277 personas, mientras que se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.

CORONAVIRUS G7

El G7, decidido a restaurar 'la confianza y crecimiento' ante coronavirus

Washington (EFE).- Los dirigentes del G7, los países más industrializados y ricos del mundo, reiteraron hoy su compromiso de hacer 'todo lo necesario' para restaurar la confianza y el crecimiento económico' ante la magnitud de la crisis del coronavirus. 'Haremos todo lo necesario para restaurar la confianza y el crecimiento económico y proteger empleos, empresas y la resistencia del sistema financiero', dijeron los países del G7 en un comunicado tras una reunión virtual de ministros de Economía y banqueros centrales. El grupo subrayó que ofrecerá 'el esfuerzo fiscal necesario para ayudar a las economías a recuperarse rápidamente', así como a continuar con las medidas de estímulo monetario.

CORONAVIRUS ITALIA

Roma (EFE).- El número de muertos en Italia con el coronavirus alcanzó hoy los 6.820, al aumentar en 743 en las últimas 24 horas, lo que rompe la tendencia de dos días de descenso en los fallecimientos. Los casos positivos ascienden a 54.030, 3.612 más respecto al lunes, un descenso por tercer día consecutivo, según Protección Civil. Se han producido hasta ahora 8.326 altas y el número total de casos de coronavirus desde que se detectó el brote en Italia es de 69.176. Al tiempo, Protección Civil advirtió de que el número real de contagiados en Italia puede ser 600.000. 'Por cada contagiado certificado hay diez no censados', admitió el jefe de la innstitución, Angelo Borrelli, mientras que el presidente del país, Sergio Mattarella, pidió a los ciudadanos 'la misma unidad' que tras la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió 'el renacimiento moral, civil, económico y social' del país. Mientras, Italia ha aumentado la dotación de sus hospitales para hacer frente al coronavirus, distribuyendo material y respiradores. Los respiradores distribuidos al día han pasado de 13 a 73, y las plazas de cuidados intensivos han crecido un 60 %, pasando de los 5.343 del principio de la crisis a los 8.370 actuales. Las camas en las unidades de neumología y de enfermedades infecciosas se han cuadruplicado en distintos hospitales, al pasar de 6.625 a 26.169.

CORONAVIRUS ESPAÑA

España suma 514 muertos más por coronavirus, hasta 2.696

Madrid (EFE).- España alcanzó una nueva marca de fallecidos diarios por coronavirus, con 514 en las últimas 24 horas, hasta un total de 2.696 muertes, anunció este martes el Ministerio de Sanidad. La cifra total de contagiados asciende a 39.673 (un 19,9 % más en 24 horas), mientras que 2.636 pacientes están ingresados en cuidados intensivos y 3.794 contagiados se recuperaron ya.

CORONAVIRUS SUECIA

Greta Thunberg se aisló dos semanas por sospechas de sufrir coronavirus

Copenhague (EFE).- La activista medioambiental sueca Greta Thunberg, impulsora del movimiento 'FridaysForFuture', reveló hoy que ha estado aislada las dos últimas semanas por precaución debido a las sospechas de haber contraído el coronavirus (COVID-19). Thunberg empezó a sentir algunos síntomas leves hace unos diez días, al igual que su padre (con quien viajó desde Bruselas), como cansancio, escalofríos y tos, aunque en el caso de su progenitor fueron más intensos y estuvieron acompañados de fiebre.

-CORONAVIRUS FRANCIA

Francia llama a sus desempleados a ir al campo a trabajar en agricultura

París.- El ministro de Agricultura, Didier Guillaume, instó hoy a los desempleados franceses y a las personas que se encuentren sin actividad por las medidas de confinamiento a trabajar en el sector agrario, que tiene actualmente 200.000 empleos directos sin cubrir. 'Hagamos un acto cívico, vayamos al campo', declaró el ministro y destacó que el problema para los agricultores no es no poder pagar a los trabajadores, sino que no hay mano de obra disponible, en parte porque muchos temporeros son extranjeros y están en sus países. El principal sindicato agrícola francés FNSEA presentó una plataforma en línea para poner en contacto a posibles candidatos con los agricultores.

CORONAVIRUS EEUU

Trump allana el terreno para rebajar las medidas contra el coronavirus

Ginebra/Washington (EFE).- La OMS advirtió hoy en Ginebra de que la pandemia se acelera y EEUU se está convirtiendo en un foco central por la rapidez de los contagios que se registran allí a un ritmo casi tan rápido como en Europa. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando rebajar las medidas de su Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 por el impacto negativo que están teniendo en la economía. Trump anunció que el 30 de marzo, cuando termine el periodo de 15 días que su Ejecutivo impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección. Pero puso énfasis en que las medidas de excepción 'terminarán pronto' y que 'el remedio (al COVID-19) no puede ser peor que la enfermedad', al tiempo que reconoció que los números van a ser 'malos' en los próximos días. 'EEUU volverá -y pronto- a estar en funcionamiento. Muy pronto, mucho más pronto que tres o cuatro meses como algunos sugieren. Mucho más pronto. No podemos permitir que el remedio sea peor que la enfermedad', dijo.

CORONAVIRUS AMÉRICA

El coronavirus ya está presente en toda América, donde avanza la transmisión local

Redacción internacional (EFE).- América confirmó este lunes la presencia en todo el continente del coronavirus, tras registrarse el primer caso en Belice, mientras la región avanza en la fase de transmisión comunitaria, con casos de contagio local en Argentina, Brasil y Canadá, además de Estados Unidos. Belice, hasta el momento el único país de América libre del nuevo coronavirus, confirmó su primer caso positivo, por lo que el Ejecutivo decidió declarar un estado de emergencia de 72 horas para el Cayo Ambergris y cerrar todos los restaurantes, bares y casinos. Con esto, América registra ya al menos 48.000 contagios y más de 600 muertes y el lunes se confirmó, además, el primer caso de transmisión local del virus en Argentina.

CORONAIRUS EGIPTO

Egipto y Siria imponen toque de queda nocturno para frenar el COVID-19

El Cairo (EFE).- Las autoridades egipcias y sirias decretaron hoy el toque de queda nocturno a partir del miércoles 25 de marzo, sumándose a otros países árabes que han adoptado medidas similares y amenazado con duros castigos para detener el contagio del coronavirus. El primer ministro egipcio, Mustafa Madbuli, anunció que el toque de queda se aplicará entre las 19:00 y las 06:00 horas locales (de 17:00 a 04:00 GMT) por un periodo de dos semanas para 'preservar la vida de los ciudadanos' ahora que en Egipto aún 'hay capacidad para controlar la expansión de la epidemia', tras 19 muertos y más de 300 contagiosTambién aplican duras medidas restrictiva en la región Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Jordania, así como Sudán.

CORONAVIRUS OMS

Japón y Alemania, los países más generosos en la lucha global contra COVID-19

Ginebra.- Japón y Alemania, seguidos por China, son los países que han donado más fondos al programa lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la lucha global contra el COVID-19. A pesar de ello, menos de un tercio de los 675 millones de dólares requeridoshan sido recaudados hasta ahora, según cifras del organismo. La OMS ha recibido 195 millones de dólares y compromisos de 69 millones adicionales con el fin de financiar programas de preparación y respuesta a la pandemia.

CORONAVIRUS TRANSPORTE AÉREO

Duplican previsiones de pérdidas para aerolíneas por coronavirus

Ginebra, 24 mar (EFE).- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo duplicó hoy las proyecciones de pérdidas del sector de transporte aéreo de pasajeros, que ahora calcula llegarán a los 252.000 millones de dólares. Esa cifra implica una reducción del 44 % en los ingresos globales de las compañías aéreas en términos interanuales y se basa en la suposición de que las restricciones de viaje ahora vigentes duren tres meses y que la economía se recupere gradualmente en los siguientes meses.

CORONAVIRUS FILIPINAS

Guerrilla filipina adopta alto el fuego por el COVID-19 tras petición de ONU

Manila (EFE).- La guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), brazo armado del ilegalizado Partido Comunista de Filipinas, adoptará un alto el fuego tras el llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para una tregua mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus. Jose Maria Sison, líder de la formación ilegalizada y del NEP, anunció hoy que ha recomendado un alto el fuego unilateral a sus tropas, que deben 'abstenerse de lanzar ofensivas tácticas para poder luchar contra la pandemia de COVID-19 y velar por la salud y bienestar general'.

ALBERT UDERZO

Muere Albert Uderzo, legendario dibujante de Astérix

París (EFE).- El legendario dibujante francés Albert Uderzo, creador junto a René Goscinny de las aventuras de Astérix el galo, entre otros cómics, ha muerto a los 92 años en su casa en Neuilly, junto París, confirmó a Efe este martes la editorial Salvat. Uderzo murió como consecuencia de una crisis cardíaca 'sin relación con el coronavirus', explicaron fuentes de la editorial, que destacaron que falleció 'rodeado del amor de su familia'.

EFE