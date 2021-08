Martín asegura estar 'más contento que la semana pasada'

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) concluyó tercero el Gran Premio de Austria de MotoGP y dadas las condiciones en la que se desarrolló la carrera dijo estar 'incluso más contento que la semana pasada'.

'Cuando volví de boxes, era undécimo y pensé que debería haberme quedado con los neumáticos de seco, pero cuando luego vi a todos los pilotos arremolinados en la curva tres pensé que era el momento de darlo todo y llegué al grupo y en la curva siete adelanté como a seis o siete pilotos en dos curvas', recordó satisfecho Martín.

'Era difícil esquivarles, pero acabé contento y cuando vi que era tercero, estaba incluso más contento que la semana pasada, pero ahora necesito un poco de tiempo para asimilar qué ha sucedido en esta semana y media, porque dos podios y dos poles es algo increíble', recalcó el piloto madrileño.

Comentó Jorge Martín que cuando salió de 'pit lane', estaba tercero de ese grupo y resultaba difícil mantenerse sobre la moto con los neumáticos de lluvia. 'Así que quiero darle la enhorabuena a Brad -Binder-, porque es increíble lo que ha hecho, mantenerse en pie sobre la moto con los neumáticos seco. Si era difícil hacerlo incluso con los neumáticos de lluvia'.

En cuanto a la carrera en general, Jorge Martín explicó sonriendo: 'SSi tuviera que contar la carrera entera me tiraría aquí un mes hablando, pero bueno... Comenzamos con el duro delantero, que sólo había probado aquí durante una vuelta, así que nos la jugamos, pero me sentía confiado y cuando quería estar delante y tratar de escaparme me iba largo y caía a la cuarta posición'.

'Se me calentó mucho el neumático delantero y tenía dificultades para encontrar el ritmo, pero cuando después empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, asumí muchos riesgos para intentar estar en cabeza', aseguró Martín.

'Adelanté a Fabio y a Pecco, pero ellos estaban peleando muchísimo para mantener la posición de podio por lo que cuando vi que ya estaba completamente mojado y que Pecco y Márquez entraban pensé que era el momento de hacerlo yo también', afirmó el piloto de Ducati Pramac. EFE

