Martín asegura que es un podio que le sabe a victoria

Madrid, 18 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) consiguió la tercera posición en el Gran Premio de Aragón de Moto2 si bien reconoció que le costó 'encontrar el punto', pero en cualquier caso 'es un podio que sabe a victoria'.

'Ha sido complicado llegar a este punto y al final me ha costado mucho porque no había rodado demasiado con neumáticos usados y Bastianini me sacaba mucho de delante porque no tenía nada de adherencia', reconoció Martín.

'El fin de semana ha sido bastante difícil, pero con el buen trabajo del equipo en la clasificación sabía que tenía posibilidades y hoy he probado en el 'warm up' el freno motor y algunas cosas nuevas y creo que he hecho una buena salida', narra el español.

'Iba empujando a tope y he dado la mejor vuelta del fin de semana con el depósito lleno, luego quise mantener la distancia con los pilotos de cabeza, que iban súper rápidos, ya que sabía que llegaba Enea y traté de cerrarle las puertas pero no tenía mucho más de adherencia en el neumático delantero y no podía apurar tanto en las frenadas, pero hemos hecho muy buen trabajo y es un podio increíble, creo que hemos hecho una gran carrera hoy', continuó Jorge Martín.

No obstante el piloto madrileño reconoció que les 'falta experiencia con esta moto'. 'Llegamos tarde, pero no estábamos muy lejos de Lowes, Bezzecchi y Di Giannantonio, que se han caído porque han arriesgado un poco más', opinó. EFE