Martín domina en su última vuelta

Juan Antonio Lladós

Madrid, 9 oct (EFE).- El español Jorge Martín dominó la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans al rodar en 1:37.400 y doblegar así al británico Jake Dixon y el italiano Marco Bezzecchi, todos ellos sobre sendas Kalex.

El malasio Kasma Daniel (Kalex), mejor tiempo por la mañana, no tardó demasiado en quedar descartado al sufrir una caída en la undécima curva casi al principio de la sesión, como también el líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex), que se cayó de manera muy extraña y lanzado por los aires por su moto, en la curva cinco, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para poder limpiar la zona.

Marini, que se propinó un fuerte golpe y salió renqueante del asfalto, fue llevado directamente hasta la clínica del circuito para pasar la pertinente revisión médica, mientras Dirección de Carrera levanta la bandera roja y todos los pilotos podían regresar a pista y Valentino Rossi esperaba en la puerta del hospital la llegada de su hermano para conocer su estado.

El jefe del equipo, el español Pablo Nieto, confirmó poco tiempo después las molestias en el tobillo derecho del piloto, que fue evacuado a un hospital de Le Mans para realizar un examen médico mucho más exhaustivo.

El británico Jake Dixon (Kalex) fue el primero en marcar una referencia, enseguida superado por el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y con numerosos sustos en pista debido a las condiciones del asfalto, todavía 'entre Pinto y Valdemoro', pues ni estaba mojado no se encontraba completamente seco.

Dixon no duró demasiado, superado tanto por los españoles Xavier Vierge (Kalex), primero, como por Jorge Martín (Kalex), tercero, con el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), segundo, si bien el inglés no tardó mucho en mejorar para encabezar la tabla de tiempos antes de entrar en su taller para hacer las últimas modificaciones sobre la moto.

En la última salida a pista Jorge Martín fue el más avezado, rodó en 1:38.266 y se puso al frente de la tabla, por delante de Marcel Schrotter y Sam Lowes, en unas condiciones del asfalto muy complicadas y peligrosas, como pudo comprobar en sus propias 'carnes' el italiano Luca Marini, y en una pelea en la que también se inmiscuyeron pilotos como Marco Bezzecchi (Kalex) o Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Dixon o Schrotter fueron 'pasto' del asfalto en ese tramo final, aunque el británico era por entonces líder y pudo continuar al no salirse del asfalto su moto y por tanto no sufrir excesivos daños materiales, aunque no pudo evitar que el superase Jorge Martín en su última vuelta, con Marco Bezzecchi, tercero.

Augusto Fernández se encaramó hasta las primeras posiciones al final del día, quinto, con Jorge Navarro (Speed Up) y Arón Canet (Speed Up), tras él y con mención especial para este último, que la semana pasada fue intervenido quirúrgicamente de los problemas por el síndrome compartimental que arrastraba en su brazo derecho.

Xavier Vierge, que llegó a ser líder de la clasificación 'cayó' hasta la undécima plaza en el tramo final, con Marcos Ramírez (Kalex), decimotercero, Héctor Garzó (Kalex), decimosexto; y Edgar Pons (Kalex), vigésimo sexto. EFE