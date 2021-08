Martín, 'muy contento', aunque ve fuertes a algunos de sus rivales

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) consiguió su segunda 'pole position' y la tercera de la temporada de su debut en MotoGP, motivo por el que dijo estar 'muy contento' ya que 'el ritmo es muy bueno', pero reconoció que veía 'muy fuertes a Fabio, Pecco, Mir y Zarco'.

'Creo que estos cinco pilotos son los que podemos pelear por las primeras posiciones, pero en mi caso estoy aquí para disfrutar y aprender, soy 'rookie' y tengo que aprender, pero cualquier puesto entre los seis primeros será fantástico para mí', señaló el piloto natural de Madrid.

'No voy a decir que ha sido la vuelta perfecta, porque podía haber sido un pelín mejor, sobre todo en el último sector, porque estaba Fabio, pero ha sido una gran vuelta', explica Jorge Martín, quien aclara sobre Quartararo que 'no es que' le 'haya molestado, pero cuando pasas cerca de un piloto te distrae'.

'Cuando he pasado meta y he visto que estaba primero, he empezado a gritar de la emoción, sobre todo por lo duro que ha sido después de las dos caídas, que me han quitado mucha confianza', explica Martín, quien no pudo explicar el por qué de sus caídas.

'Parece que tenía un pelín más de ángulo, pero nada del otro mundo, o puede ser que las alas de abajo hayan rozado y me hayan empujado un poco, pero el resto del fin de semana no he tenido ningún problema', dijo.

De la segunda dijo que fue un error de debutante al irse a la grava y girar ahí y que se hizo 'un poco de daño en el glúteo' y que se ha 'resentido de la rodilla'.

'En frenada hemos ganado un poco y creo que donde somos más fuertes es al final de carrera, así que hay que intentar guardar para el final, porque creo que ahí podemos marcar diferencias', ha señalado Jorge Martín, quien destacó que 'habrá que ir con cuidado e intentar guardar pues el físico con este calor sufrirá'. EFE

