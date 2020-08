Martín satisfecho de una victoria que afirma 'ha sido bastante difícil'

Madrid, 16 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Austria de Moto2 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg y si bien estaba satisfecho con ella, reconoció que 'ha sido bastante difícil'.

'Muy satisfecho de la carrera, que ha sido bastante difícil después de la primera salida, con todos los nervios y la tensión de una segunda salida, pero hice unas vueltas estupendas y ya en la segunda carrera cambié el neumático delantero y no me fue bien, pero supe gestionarlo a pesar de los sustos', explica el piloto de Kalex.

'No ha sido nada fácil, en la primera salida sí que lo tenía más controlado, pero en la segunda hemos cambiado el neumático delantero para tenerlo un pelín más fresco o al menos tener esa sensación después de las cinco vueltas pero ya en la vuelta de formación me he dado cuenta de que se me estaba cerrando y estaba un poco asustado por el qué podía pasar pero ha ido bastante bien', explica Martín.

'Marini al principio ha conseguido aguantarme y me ha hecho la vida un poco difícil pero he conseguido hacer un buen ritmo y luego cuando ya tenía bastante distancia a dos del final casi me caigo, ha sido un poco caos, pero muy contento, sobre todo por esa gente que estaba dudando de mí que ahora ya saben que estoy aquí y estoy muy contento', resaltó el piloto de Kalex.

'Mucha gente ha dudado de mis cualidades, algún equipo que te presiona y al final lo cierto es que no saben qué es lo que pasa dentro del box, pero creo que este fin de semana se ha visto la consistencia con la que hemos trabajado. Tengo ya experiencia para estar arriba y este fin de semana ha sido uno de los mejores de mi vida y por eso estoy contento de estar aquí, con mi primera victoria en Moto2 que es una categoría muy difícil y en esta pista que estaba todo tan igual, sacar un extra para escaparte creo que es algo muy importante', narró Jorge Martín.

La semana que viene hay una nueva carrera en el mismo escenario y por ese motivo Jorge Martín dijo estar 'contento porque todo se apretará pero tenemos bastante puntos a mejorar porque hoy he sufrido mucho, mucho con la parte delantera pero ha sido suficiente para ganar, esperemos poder dar un pasito más para seguir peleando'.

Y, sobre la caída de Bastianini reconoció: 'Esa curva es complicada porque abriendo gas hay un bache y te derrapa siempre y con un pelín más de gas te vas al suelo. Ha sido una pena por Enea y espero que Syahrin esté bien aunque creo que tiene la pelvis un poco tocada pero espero que todos estén bien y que en la próxima carrera pueda pelear con todos'.

'No he visto la clasificación, estaré quinto o cuarto, pero hay que empezar a recuperar puntos porque Enea nos había sacado 39 puntos y es importante no fallar en lo que queda, pues queda mucho pero también queda muy poco y lo importante es que estoy contento de coger el ritmo y de empezar a entender esta moto', explicó el piloto de San Sebastián de los Reyes.

'Al final, me salió bien y por eso quiero dedicar la victoria a mi tío Juanjo que falleció la semana pasada', recordó el piloto madrileño. EFE