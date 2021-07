Martin, tras colocarse segundo de la general: 'Espero no pagarlo el domingo'

Quillan (Francia), 10 jul (EFE).- El francés Guillaume Martin, que tras meterse en la escapada del día se encaramó a la segunda posición de la general del Tour de Francia, aseguró que tratará de recuperar para no pagar a partir del domingo, en la primera etapa pirenaica, el esfuerzo efectuado.

'Ha vuelto a ser una etapa muy dura, no hemos podido descansar desde el principio. He visto la oportunidad de meterme en la fuga y aunque era arriesgado, lo he querido intentar', dijo el ciclista del Cofidis, que se encuentra a 4.04 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

'He gastado mucha energía en esta fuga, para que no se viniera abajo, pero por desgracia el entendimiento no era muy bueno. En el tramo final he tenido un problema de deshidratación, me sentía sin fuerzas. Espero recuperarme para el domingo', dijo el francés.

Martin agradeció la confianza de su equipo, que le permite correr con libertad sin fijarle objetivos elevados en la general, como en ediciones anteriores.

'Me apetece correr riesgos cuando así lo sienta, espero no pagarlo el domingo. Estoy contento de la jornada', señaló.

Implicado en la lucha por la general el año pasado, cuando llegó a ser tercero de la general, Martin acabó undécimo y fue el mejor francés.

En esta ocasión, dijo, viene con menos presión y eso le está permitiendo más libertad de movimientos. Hasta ahora estaba lejos en la general, noveno a 9.29 lo que posibilitó que le dejaran irse en la fuga.

'En principio buscaba la victoria de etapa, aunque sabía que era difícil porque en una llegada en bajada no lo tengo fácil', comentó el francés. EFE

lmpg/apa