Martina Navratilova reconoce que no hay favorita en la final de la WTA

Guadalajara (México), 10 nov (EFE).- La estadounidense de origen checo Martina Navratilova, ganadora de 18 torneos Grand Slam, aseguró este miércoles que la Akron WTA finals, con sede en Guadalajara, México, no tiene una favorita clara.

'Es un 'field' abierto el de este año, no hay una favorita y la interrogante es cómo van a reaccionar las tenistas a la altitud (1.566 metros); la pelota viaja diferente, más veloz, y eso es difícil de manejar', dijo a EFE la nueve veces campeona de Wimbledon.

Reconocida como una de las leyendas del deporte mundial en el siglo XX, Navratilova marcó una época en el tenis con 332 semanas en el número uno del mundo en 1978 y 1987 y victorias en los cuatro torneos 'Grand Slam': Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

En estos días es embajadora del llamado torneo de maestras que empezará este miércoles con las mejores jugadoras del mundo, entre ellas las españolas Garbiñe Muguruza, quinta de la clasificación mundial, y Paula Badosa, décima.

'Todo dependerá de cómo puedan controlar, de que se adapten a la velocidad de la pista. La número uno, Aryna Sabalenka, no ha jugado en los últimos meses y no ha mostrado su mejor tenis, la estonia Annet Kontaveit ha ganado 26 de sus últimos 28 partidos y hay que ver si mantiene el impulso', indicó al referirse a dos de las ocho figuras en el cuadro del torneo.

Mencionó Martina a Paula Badosa y a la checa Barbora Krejcikova, que pasan por buen momento, pero no opinó sobre la posible ganadora del torneo, dotado de una bolsa de cinco millones de dólares.

Martina elogió la capacidad de organización de los encargados de la WTA finals y reconoció que la altitud la afecta poco.

'Hay altura aquí, pero yo viví en Aspen, Colorado durante 20 años, a 8.000 pies (Guadalajara está a unos 5.100), así que me siento bien. La organización ha estado fabulosa, hasta ahora todo va muy bien', aseveró.

Sobre la actualidad del tenis femenino señaló que hay muchas jugadoras candidatas a ganar los torneos, pero lamentó la ausencia de una súper estrella.

'Es bueno tener igualdad pero no en sacrificio de una súper estrella que tome el control; Naomí Osaka no vino, Serena Williams no ha jugado más', explicó.

Martina es un símbolo de la lucha por los derechos de los homosexuales, las mujeres y los niños sin apoyo. En los finales de los años 70 se declaró lesbiana y se hizo respetar en el deporte y en la sociedad estadounidense, aún cuando era una época de homofobia.

'Es una situación muy diferente ahora; ser gay no es un tema', dijo, aunque sí aceptó que hay mucho trabajo por hacer para lograr la igualdad de las mujeres en algunos deportes.

'La disparidad es mayor en esos deportes como fútbol o basquetbol y las mujeres debes luchar por el reconocimiento', añadió.

Recuperada de un cáncer de mama, a los 65 años Martina se mantiene en buena forma física, lo cual está relacionada con su carrera de más de 30 años como profesional y con que se mantiene activa.

'Juego de vez en cuando, ahora voy a jugar más porque con la pandemia no jugué los torneos de leyenda en los Major. Vivo en la Florida, es duro el calor, no es fácil, pero cuando juego, disfruto', concluyó.EFE

gb/ea

(foto)