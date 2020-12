Martínez asegura que Cruz Azul debe dominar la posesión para vencer a Pumas

México, 2 dic (EFE).- El lateral del Cruz Azul mexicano Joaquín Martínez aseguró este miércoles que para vencer a los Pumas UNAM en la semifinal del Apertura 2020, su equipo debe dominar en la posesión de pelota.

'Si queremos vencer a los Pumas debemos tener la posesión de la pelota y en los minutos importantes mantener la ventaja y concentrarnos los 180 minutos de la serie', expresó en conferencia de prensa.

Los Azules fueron el cuarto equipo que más posesión de pelota promedió en los 17 partidos de la fase regular del Apertura con un 53 %, por un 46 % de los Pumas, penúltimos en esta estadística.

La serie semifinal iniciará este jueves con el partido de ida en el estadio Azteca, sede del Cruz Azul, y finalizará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas.

En la fase regular, estos conjuntos se enfrentaron en la decimoséptima jornada, cuando los felinos derrotaron por 1-2 al Cruz Azul con un doblete del argentino Juan Ignacio Dinenno en los cinco minutos finales.

'Esta serie semifinal la vemos como una revancha porque nos sacan el partido en los últimos minutos. Ahora habrá que correr y meter la pierna si queremos lograr cosas importantes porque no es fácil ganar una semifinal', añadió Martínez, de 33 años de edad.

A pesar de que el Cruz Azul fue uno de los equipos más regulares en los últimos dos torneos, el oriundo de Ciudad de México descartó que sean favoritos para derrotar a los Pumas.

'Tenemos que pensar en ganar el jueves (en el partido de ida) y luego en domingo (el duelo de vuelta), no puedes pensar a futuro cuando hay un paso adelante, estamos concentrados en Pumas', dijo el zaguero.

El antiguo futbolista del Pachuca expresó que el hecho de que no sea titular en el Cruz Azul no significa que no pueda aportar en hacer grupo y mantener con buen ánimo y unido al vestuario liderado por el entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

'El grupo está unido, todos somos buenas personas y buenos futbolistas, tenemos la motivación al 100 y hay un buen ambiente, todos nos hacemos bromas y nos exigimos en la cancha', comentó Martínez.EFE