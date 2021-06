Martínez: Si logramos que Hazard disfrute de su fútbol, tendrá un gran papel

Bruselas, 4 jun (EFE).- El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, subrayó este viernes que no le preocupa que el delantero madridista Eden Hazard pueda no estar disponible para jugar noventa minutos en el debut de los belgas en la Eurocopa contra Rusia, y ve más importante que el futbolista se sienta cómodo y 'disfrute de su fútbol'

'Tienes jugadores que necesitan estar físicamente al 100 %, otros que pueden depender de su talento. Eden confía en su talento, en esa calidad en el uno contra uno. No me preocupan los 90 minutos, me preocupa que pueda disfrutar su fútbol. Si conseguimos que disfrute de su fútbol, tendrá un papel importante en el campo', dijo Martínez en rueda de prensa.

Hazard no entrará previsiblemente en el once titular de Bélgica para el último amistoso previo a la Eurocopa, este domingo contra Croacia, aunque Martínez dijo que vería 'positivo' que el madridista tuviera algunos minutos en ese encuentro y aplaudió el trabajo de recuperación que está llevando a cabo.

El belga, que arrastra lesiones desde hace dos temporadas, se unirá este viernes a parte de la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros de selección y Martínez cree que podrá entrenar con el grupo mañana sábado.

Pese a la escasa participación de Hazard en los amistosos de preparación para el torneo continental, Martínez no quiso especular sobre la participación del delantero en la fase de grupos y señaló que los cinco días entre el partido contra Croacia y el debut contra Rusia es 'tiempo suficiente para conseguir que un jugador esté mucho más en forma'.

'¿Puede jugar 90 minutos? Eso depende mucho del tipo de partido y de la intensidad de su papel. Hazard tiene la experiencia para saber qué puede hacer en un partido, no me preocupa. Es lo suficientemente fuerte no solo para jugar un partido sino para estar a su mejor nivel en todo el torneo', afirmó el entrenador de los 'Diablos'.

Martínez aseveró que el papel de Hazard en los tres partidos de la fase de grupos en las próximas semanas 'será importante para permitirle crecer en la competición'. 'A partir de este punto, esto no va sobre jugar 90 minutos contra Rusia, va sobre que cuando esté en el campo pueda ser él mismo', añadió.

Bélgica también podría tener que afrontar la ausencia, al menos en el primer partido, del jugador del Manchester City Kevin de Bruyne, que sufrió una fractura en la cuenca del ojo y en la nariz durante la final de la Liga de Campeones, así como del centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel, una situación que Martínez 'no esperaba'.

'Como equipo, si quieres ser competitivo tienes que poder encontrar soluciones. La solución es que los jugadores de la plantilla tienen que ser capaces de salir y hacer una buena actuación. No se puede ganar un torneo con once jugadores. Tenemos que ajustar cómo se reparten los minutos en la plantilla a la realidad', afirmó. EFE