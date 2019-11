Martino sugerirá a dueños del fútbol mexicano reducir extranjeros en la liga

México, 18 nov (EFE).- El argentino Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, aseguró este lunes que en la junta de dueños del fútbol mexicano sugerirá reducir el número de extranjeros permitidos en los equipos de la Liga local.

'La gente de fútbol con la que he platicado; entrenadores, futbolistas, exfutbolistas, todos están de acuerdo en que la cantidad de extranjeros es excesiva, por eso haré esa sugerencia a los dueños, que reduzcan el número; de lo que no estoy seguro es de tener éxito', aseveró el técnico al final del entrenamiento del Tri.

La opinión de Martino llegó después del subcampeonato de la selección mexicana sub'17, este domingo luego de perder la final ante el anfitrión Brasil.

En la Liga del fútbol mexicano se permiten hasta nueve extranjeros por equipo, algo que Martino considera excesivo porque tapa a los jóvenes valores, y puso como ejemplo a Argentina, donde un jugador debuta en Primera División hasta con 18 años.

'No soy experto en selecciones menores, en Argentina el jugador sub'17 al año está jugando en Primera División. A mí me tocó debutar a los 17 años, yo lo he mencionado mucho; es excesiva la cantidad de extranjeros que tiene el fútbol mexicano', insistió.

Martino elogió el desempeño del Tri sub'17, y señaló que lo importante ahora será el seguimiento a esos chicos.

'El trabajo fue muy bueno por la gran personalidad que mostraron, jugaron una final contra Brasil en su casa, ante su gente, y el resultado es circunstancial, pero lo más importante es lo que viene, no es tan importante el campeonato del mundo en estos chicos sino lo que podamos hacer por ellos en sus clubes y en selección', opinó.

Del partido de este martes de la Liga de Naciones de Concacaf en que México recibirá a Bermudas en Toluca, Martino dijo que no pueden pensar en golear.

'Ante Bermudas hay que intentar jugar bien y ganar, golear será una consecuencia de ello, porque nadie se prepara para golear, además de que no debemos perder de vista la complejidad que hay en enfrentar a los rivales de la zona', reconoció. EFE