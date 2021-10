Martins: 'vamos a seguir trabajando muy duro para poder ir al Mundial'

La Paz, 14 oct (EFE).- El goleador histórico y capitán de la selección de Bolivia, el ariete Marcelo Martis Moreno, aseguró este jueves que la goleada por 4-0 a Paraguay en La Paz les permite 'seguir soñando con ir al Mundial' de Catar

'Vamos a seguir trabajando muy duro para poder ir al Mundial', declaró el capitán de Bolivia que esta jornada completó 90 partidos jugados con la camiseta boliviana.

Martins sostuvo que la premisa durante la semana era ganar a Paraguay para meterse en la disputa por las plazas al Mundial, algo que 'es el sueño de todos'.

'No creo que haya ningún hincha boliviano que no esté emocionado ahora, obvio que me emociono', dijo el delantero, que lidera con ocho goles la clasificación de goleadores de las eliminatorias.

Martins manifestó que antes que anotar le importa ganar y que está 'muy feliz' por los goles que anotaron Moisés Villarroel, Víctor Ábrego y Roberto Fernández, que forman parte de la nueva camada de futbolistas bolivianos, junto a Rodrigo Ramallo que también anotó en el día de su cumpleaños 31.

Martins elogió que el grupo 'está jugando muy bien' y que espera el apoyo de todos en Bolivia para seguir 'triunfando'.

Bolivia jugó uno de los mejores partidos de la eliminatoria ante Paraguay aplicando una fuerte presión en los primeros minutos y con contragolpes que fueron letales justo cuando la visita intentaba buscar el descuento.

La Verde, con la victoria este jueves, igualó los 12 puntos de Paraguay en una reñida competición premundialista sudamericana. EFE

