Más de 2.500 cruces exigen justicia por las mujeres asesinadas en Guatemala

Guatemala, 8 nov (EFE).- Más de 2.500 cruces rojas con girasoles amarillos inundaron este viernes el centro de Guatemala para exigir justicia por el mismo número de mujeres que han muerto de forma violenta durante el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2019).

Esta iniciativa, organizada por entidades de la sociedad civil, se celebró este 8 de noviembre en la Plaza de la Constitución, 32 meses después de que 41 niñas murieran abrasadas en el centro estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017.

En el mismo lugar donde un altar con cruces rojas de madera recuerdan a las adolescentes víctimas de esta tragedia, en la que sobrevivieron 15 pequeñas, las organizaciones se reunieron para denunciar que el Estado es 'incapaz de proteger la vida de las mujeres'.

'Por la vida de las mujeres, ni una muerte más', 'Por la ida de las 41', 'No eran calladitas, eso no les gustó' o 'No se tocan, no se violan, no se queman, no se matan', las decenas de asistentes gritaron por justicia para las más de 2.000 mujeres asesinadas, incluidas las 41 niñas que, según denuncian, 'murieron porque el Estado las quemó'.

En este mismo sentido, aseguraron que no buscan venganza, sino justicia, y respondieron al Ministerio de Cultura y Deportes, que quiere retirar ese altar porque la plaza 'no es un cementerio' y representa un peligro para la población que sí es el cementerio de las miles de mujeres asesinadas.

'Si tocan a una todas salimos en defensa. Si matan a una todas gritamos su nombre para exigir Justicia', proclamaron después de extender estas cruces simbólicas por la plaza, bajo la bandera de Guatemala que ondeaba al sol del viento.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas encerradas en un aula pequeña bajo llave, donde originaron un incendio para protestar por las constantes violaciones físicas y psicológicas de las que fueron víctimas.

Además de las 41 niñas fallecidas, la tragedia dejó a 15 heridas. Todas, las 56, habían sido encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio en la mañana del 8 de marzo para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras.

Sin embargo, la Fiscalía asegura que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante nueve minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte y herían a las menores.

El día anterior, el 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes (56 niñas y 43 niños) había intentado escapar del Hogar Seguro para denunciar violaciones a sus derechos, pero fueron recapturados y concentrados frente al portón del centro de acogida, que se encuentra a 22 kilómetros de la capital, en el municipio metropolitano de San José Pinula.

Por este caso hay al menos unas 8 personas que deberán enfrentar un juicio por diversos delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Los datos dados a conocer este viernes aseguran que en este mismo período, el de la actual administración, se han presentado en el Ministerio Público 25.607 denuncias por violencia sexual contra mujeres y 11.035 denuncias por agresión sexual.

Además, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha realizado 27.415 reconocimientos médicos por delitos sexuales contra mujeres y se han reportado 16.771 embarazados en niñas entre 10 y 14 años, casos producto de violencia sexual según la legislación vigente.

En 2018 fueron asesinadas 794 mujeres, lo que supone 2,17 al día, y cada 60 minutos se denuncia una violación, pues solo el año pasado se registraron 8.694 denuncias, 23,82 al día.

En la capital, casi la totalidad de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual durante su vida y el 87 por ciento asegura que los comentarios de connotación sexual sobre sus cuerpos 'no son un halago'.

Estos datos colocan a Guatemala como uno de los cinco países con cifras más altas de agresión machista en Latinoamérica y el Caribe, considerada la región más violenta del mundo para las mujeres.

A nivel regional, dos de cada 5 mujeres sufren violencia machista, alrededor del 30 por ciento ha sido víctima de agresión sexual por parte de su pareja y el 10,7 por ciento sufrió violencia sexual fuera de la pareja. EFE