Más de 40 líderes en Jerusalén por un recuerdo: la liberación de Auschwitz

Jerusalén, 22 ene (EFE).- Más de 40 líderes mundiales participan en el mayor evento diplomático celebrado en Jerusalén en recuerdo del Holocausto, que este año está marcado por el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio del régimen nazi.

Una cena ofrecida por el presidente de Israel, Reuvén Rivlin, en la que el rey Felipe VI de España fue el único representante extranjero en tomar la palabra en nombre de los líderes, dio comienzo hoy a los actos conmemorativos oficiales.

Felipe VI, que también tiene el título honorífico de 'rey de Jerusalén', hizo un llamamiento a la comunidad internacional para combatir la 'insensatez' de quienes promueven la intolerancia y el resentimiento 'por interés político, extremismo religioso u odio racial'.

Los primeros mandatarios en llegar a Israel, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvieron durante el día reuniones bilaterales con el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu.

En la entrevista con el mandatario francés se refirieron a la lucha contra el antisemitismo y abordaron asuntos regionales como la situación del Líbano y Libia, así como las sanciones a Irán.

La mayoría de líderes, entre ellos Felipe VI y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aterrizaron este miércoles, mientras que el jueves llegarán el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para participar en el acto más emblemático, que se celebrará en el Museo del Holocausto de Jerusalén.

El príncipe Carlos de Inglaterra y el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, son otros de los miembros de la realeza, jefes de Estado, primeros ministros y líderes parlamentarios que han hecho extremar las medidas de seguridad en la Ciudad Santa, donde están desplegados miles de efectivos policiales.

EL ALTERCADO DE MACRON

Macron protagonizó un altercado con un policía israelí cuando visitaba la Iglesia de Santa Ana, de propiedad francesa y ubicada en la Ciudad Vieja del este ocupado de Jerusalén, que hizo recordar a uno similar protagonizado por el entonces presidente, Jacques Chirac, en 1996.

París explicó que Macron intervino durante una disputa entre las fuerzas de seguridad israelíes que querían ingresar (al templo), cuando la seguridad estaba siendo proporcionada por la francesa, ante lo que gritó al agente y le pidió que se fuera.

'No me gusta lo que hiciste', le espetó al policía israelí según un vídeo grabado que corrió por las redes sociales. 'Por favor, respeten las reglas como han sido respetadas durante siglos, no cambiarán conmigo', añadió.

La Policía israelí indicó que al final de la visita Macron se disculpó sobre el altercado, y el Eliseó aclaró que 'no fue nada serio'.

UN LOGRO DIPLOMÁTICO DE ISRAEL

El Quinto Foro Mundial del Holocausto lleva por título este año 'Recordando el Holocausto, combatiendo el antisemitismo', y precede a otro gran acto conmemorativo el próximo 27 de enero en Auschwitz (Polonia), el mayor campo de exterminio nazi donde murieron alrededor de un millón de personas. A este también asistirán parte de los líderes que están estos días en Jerusalén, como Felipe VI.

Alrededor de 200.000 supervivientes del Holocausto viven actualmente en Israel, desde donde se pretende enviar un claro mensaje contra el antisemitismo.

Según remarca a Efe Zalman Shoval, exembajador israelí en EE. UU. y exviceministro de Asuntos Exteriores, la presencia de más de cuarenta líderes mundiales representa además 'un indicador del éxito' del país en la esfera global y su capacidad para extender sus vínculos diplomáticos.

LA AUSENCIA DE POLONIA

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, será el gran ausente de los actos conmemorativos ya que declinó participar al no tener turno de palabra en el evento principal del jueves, como sí lo tendrán Rivlin, Netanyahu, Pence, Macron, Putin, Carlos de Inglaterra y Steinmeier.

La desavenencia surgió con una declaración del presidente ruso que dijo recientemente que Polonia mantuvo una alianza con la Alemania de Adolf Hitler antes del comienzo de la II Guerra Mundial.

'La imposibilidad de que pueda hablar en una ocasión como esa va en contra de los intereses de Polonia', dijo Duda, quien recordó que tres de los seis millones de judíos víctimas del Holocausto era polacos.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también rechazó a última hora asistir a la ceremonia y envió a un representante parlamentario.

PALESTINA, BILATERAL

Macron, Putin y el príncipe Carlos tendrán también reuniones con el presidente palestino, Mahmud Abás. El presidente francés no llegó hoy a su visita en Ramala, por lo que fue reprogramada para los próximos días. El jueves Abás recibirá a Putin en la ciudad cisjordana de Belén, cuna del cristianismo, donde también se encontrará el viernes con el príncipe Carlos.

Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló por un retraso en el vuelo en el último momento su visita a Israel, donde se esperaba que abordara con el liderazgo israelí la posible publicación del llamado Acuerdo del Siglo, que pretende reactivar las negociaciones con los palestinos, antes de las elecciones israelíes de marzo. EFE

