Más de 40 países participarán en la 17 Bienal de Arquitectura de Venecia

Roma, 27 feb (EFE).- Un total de cuarenta y seis países participarán en la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará en los Jardines, el Arsenale -antiguos astilleros venecianos- y el centro histórico de la ciudad del 23 de mayo al 29 de noviembre y que contará con el debut del país caribeño Granada, Irak y Uzbekistán.

Los organizadores presentaron hoy el cartel de este evento, que estará comisariado por el arquitecto libanés Hashim Sarkis y que llevará por título 'How will we live together?' ('¿Cómo viviremos juntos?').

Habrá 114 participantes y 46 países, con una mayor representación de África, América Latina y Asia.

Los pabellones nacionales serán 63 y se distribuirán entre los históricos Jardines y el Arsenale, pero también en el centro histórico, que acogerá otros eventos colaterales de organizaciones e instituciones y sin ánimo de lucro.

El presidente de la Bienal de Venecia, el italiano Paolo Baratta, que este jueves deja su cargo, ha destacado en la nota que la XVII Bienal de Arquitectura 'captura los problemas estructurales de la sociedad contemporánea'.

'Sarkis observa -prosigue- y nosotros con él que, en todos los rincones del mundo se están produciendo fenómenos de cambio intenso; todos diferentes, pero comparten la necesidad de que se realicen importantes 'ajustes' en las condiciones de vida actuales'.

El arquitecto libanés, por su parte, considera que es fundamental que el mundo de la arquitectura tenga una nueva visión para que diseñen nuevos espacios en los que vivir todos juntos, precisamente en un contexto de 'ampliación de las divisiones políticas y las crecientes desigualdades económicas'.

Señala que la pregunta 'How will we live together?' es una cuestión que busca respuestas 'sociales y políticas', pero también espaciales.

'Las normas sociales que cambian rápidamente, la creciente polarización política, el cambio climático y las enormes desigualdades globales nos están haciendo hacer esta pregunta con mayor urgencia y a diferentes escalas que antes', opina.

Los distintos pabellones de la XVII Bienal de Arquitectura de Venecia inaugurarán sus propuestas los días 21 y 22 de mayo, y la ceremonia de entrega de premios y la apertura al público se celebrará el 23 de mayo. EFE