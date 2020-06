Más de 60 hondureños muertos y 218 contagiados en el exterior por COVID-19

Tegucigalpa, 17 jun (EFE).- Al menos 64 hondureños han fallecido en el exterior, principalmente en Estados Unidos, por COVID-19, mientras que otros 218 han dado positivo a la enfermedad, dijo este miércoles a Efe la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez.

Según cifras citadas por Jerez, 45 de las personas han muerto en Estados Unidos, país que registra más de 2,1 millones de personas contagiadas y 116.526 fallecidos.

Otros 15 hondureños han fallecido en España, donde además se reportan 34 connacionales contagiados y seis están hospitalizados, agregó.

En Canadá, dos hondureños han fallecido a causa de la enfermedad, donde además hay cuatro casos confirmados, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

Además, un hondureño ha muerto por la pandemia en Italia y otro en Reino Unido.

También hay hondureños contagiados de COVID-19 en Brasil (21); México (9); Italia (7); Uruguay (5); Reino Unido (4); Perú (3); Emiratos Árabes (2); Colombia (2); Costa Rica (2); Ecuador (1); Suiza (1) y Chile (1).

De acuerdo a la misma fuente un total de 29 hondureños están hospitalizados en Estados Unidos y España, mientras que otros 55 han superado la enfermedad, la mayoría en Nueva York, Brasil y México.

La funcionaria indicó que las cifras provienen de la información que tienen las embajadas y los consulados hondureños en los diferentes países, por lo que los números podrían variar.

MÁS DE UN MILLAR VARADOS

A pesar de la repatriación de más de 8.000 hondureños hasta ahora, alrededor de 1.100 personas permanecen varadas en varios países por la contingencia del coronavirus, que ya ha causado 330 muertos y 9.656 contagios en Honduras en tres meses de pandemia, señaló Jerez.

'Todos los días surgen hondureños que están en algunos países y que por algún motivo ya desean retornar, quizás estaban por alguna jornada laboral y otros que desde que comenzó la pandemia no han podido salir', enfatizó.

La mayoría de los hondureños en el exterior están en España, país desde donde llegará el 18 de junio, a Honduras un vuelo con 330 personas, añadió.

Los repatriados arribarán en un vuelo chárter de Air Europa que llegará al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras.

GESTIONAN VUELO HUMANITARO PARA HONDUREÑOS EN ESPAÑA

Jerez indicó que otros 250 hondureños atrapados también en España por el confinamiento serán repatriados en las próximas semanas a Honduras en un vuelo humanitario, luego de que el Parlamento del país aprobó el martes un fondo por 8,4 millones de lempiras (338.846 dólares).

El poder legislativo de Honduras aprobó un decreto 'para gestionar y pagar un vuelo humanitario que sea cero costos para los hondureños' que viven en España de manera irregular y que han perdido su empleo, explicó.

La Cancillería de Honduras y los consulados en Madrid y Barcelona han comenzado 'a depurar' un listado de personas que manifestado su deseo de volver a su país en el vuelo humanitario, en el que no podrán viajar hondureños que estaban como turistas en España, aseguró la vicecanciller.

'Este (vuelo) no es para turistas, no es para hondureños que tienen su boleto de ida y vuelta, tendríamos que esperar que los aeropuertos entre Honduras y España podamos tener nuestra operación normal por la aerolínea', señaló Gestionar un vuelo humanitario 'no es fácil', destacó Jerez, quien indicó que un equipo de protección ha comenzado una 'labor tetánica' para repatriar a los hondureños posiblemente en la primera semana de julio próximo.

HONDUREÑOS VUELVEN A CASA

Un grupo de 31 hondureños que estaban varados en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay regresaron hoy a Honduras en un vuelo especial que arribó a El Salvador, indicó la funcionaria.

El vuelo fue gestionado por las embajadas hondureña en Argentina y Chile, y los repatriados llegarán en un autobús a Honduras, donde cumplirán una cuarentena domiciliaria durante 14 días.

Desde mediados de marzo y hasta el 15 de junio, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras registra 8.182 hondureños repatriados desde 26 países. EFE