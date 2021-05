Más de cinco mil valencianistas se manifiestan contra la gestión de Meriton

València, 8 may (EFE).- Más de cinco mil personas se han manifestado este sábado por las calles de València con una pancarta en la que aseguraba que “el futur és nostre” -'el futuro es nuestro'- y han llenado la Avenida de Suecia, frente a Mestalla, para mostrar su desencanto y oposición a la gestión del máximo accionista, Peter Lim.

La desafección del club hacia sus aficionados, la marcha del equipo, que pelea por mantener la categoría, el rumbo del filial, que ha descendido a la quinta categoría del fútbol español, o la incierta situación del futuro estadio, cuyas obras no se han reanudado desde que Meriton es el máximo accionista pese a haberse comprometido a ello, han sido las causas principales de la concentración, convocada por Libertad VCF y la Curva Nord.

Los aledaños de Mestalla marcaron el punto final de la manifestación, en el que se congregaron algo más de cinco mil aficionados, que, ataviados de camisetas y bufandas, cantaron “Peter, vete ya”, “Libertad” o que el club no era un negocio.

“Lim, your horror show is over. Take your puppets and go far away” (Lim, tu show del horror está acabado. Coge tus mascotas y vete muy lejos), era una de las pancartas que algunos simpatizantes del club portaban, complementadas por otras como “a football club is not a business” (un club de fútbol no es un negocio).

Por su parte, el colectivo de Últimes Vesprades a Mestalla recordó al expresidente del club Arturo Tuzón con una pancarta en la que se podía leer que el Valencia debía ser “lo que los valencianos quieran que sea” tras las declaraciones de Peter Lim este viernes en el Financial Times.

Lim aseguró en dicha entrevista tener “algo de compasión' por los aficionados, así como que “las cosas más pequeñas son las que dan los dolores de cabeza más grandes', unas declaraciones que por primera vez han encontrado respuesta en la figura del expresidente del club Amadeo Salvo, quien contribuyó de manera decisiva a la llegada del magnate asiático al club, y que acusó a Lim de haberles engañado, de menospreciar al club y su afición, así como de una nefasta gestión.

Tras pasear desde la plaza Zaragoza hasta Mestalla, unos pocos pretendieron invadir el estadio, tal y como hicieron hace una semana aficionados del Manchester United, aunque tanto miembros de Libertad VCF como de la Curva Nord impidieron que se llevara a cabo.

La concentración, apoyada por multitud de colectivos representativos del Valencia CF, como Desde Torino a Mestalla, la Agrupación de Peñas o Ciberche, es la segunda de estas marchas, que ya tuvieron un inicio durante el verano, cuando más de un millar de personas se agolparon frente a Mestalla y simularon un velatorio por el club tras la salida de jugadores importantes del club. EFE

