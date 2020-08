Más de un millar de aficionados critican la gestión de Lim y piden su marcha

Valencia (España), 12 ago (EFE).- Más de un millar de seguidores del Valencia se han manifestado en la Plaza de la Afición, en los aledaños del estadio de Mestalla, para mostrar su indignación por la gestión del máximo accionista, Peter Lim, y del presidente, Anil Murthy, y han escenificado un velatorio 'por la muerte del club', guardando un minuto de silencio y llenando de velas la estatua de la afición, presidido por un cartel que se podía leer 'Meriton out'.

La despedida de varios empleados como el icono valencianista Paco Camarasa, tras 40 años en el club, y la salida forzada por los dirigentes del capitán Dani Parejo, con la carta de libertad, y de Francis Coquelin, ambos fichados por el Villarreal, ha causado un aluvión de críticas en las redes sociales a la gestión del club que se ha concretado en una manifestación frente a Mestalla a las ocho de la tarde.

Los seguidores, ataviados con camisetas, banderas y bufandas del Valencia, entonaron cánticos contra los dirigentes de Meriton Holding como 'Mestalla despierta esto es una guerra', 'Anil, canalla, fuera de Mestalla' o 'Peter vete ya'. Además colocaron diversos carteles junto a la estatua de la afición donde se podía leer: 'Nos has robado el club, no el sentimiento', 'Parejo, capitán', 'Meriton go home', un escudo del Valencia y DEP, o 'Meriton Holdings RIP'. EFE