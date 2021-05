'Mass Effect: Legendary Edition', la versión definitiva de esta mítica saga

Madrid, 17 may (EFE).- El estudio canadiense BioWare, filial de Electronic Arts Inc (EA), ha lanzado hoy 'Mass Effect: Legendary Edition', un juego que, según sus creadores, es 'la forma definitiva de experimentar la galardonada trilogía de rol y ciencia ficción' y que ya está disponible en PC, PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series X|S.

'Mass Effect: Legendary Edition' incluye el trepidante contenido cinematográfico del videojuego base para un jugador y más de cuarenta packs de contenido descargable de historia, armas y armaduras de Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3 que darán vida a la leyenda del comandante Shepard en 4K Ultra HD con compatibilidad HDR.

'Nunca ha habido una oportunidad mejor para experimentar la épica historia de la trilogía original, tanto si eres nuevo en la franquicia como si quieres volver a jugarla por décima vez', según Mac Walters, director del Proyecto de Mass Effect Legendary Edition y escritor principal de la trilogía original en BioWare.

'Esto no es solo un proyecto realizado con pasión para nuestro equipo en BioWare, es algo que sabemos que los seguidores han deseado desde hace mucho tiempo, y hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que cada mejora que hemos hecho en este icónico viaje se sienta como Mass Effect', añade en un comunicado.

'Mass Effect: Legendary Edition' ofrece la posibilidad de experimentar el universo y el dinámico elenco de personajes de 'Mass Effect' con modelos de personajes remasterizados, decenas de miles de texturas, shaders (sombreadores) y efectos visuales mejorados, iluminación actualizada y sombras dinámicas mejoradas, volumetría y profundidad de campo.

'Todo se combina para ofrecer un nuevo nivel de inmersión en la trilogía', agrega la nota.

También incluye una amplia revisión visual de los mundos y niveles, así como mejoras en el combate, la puntería, el movimiento y la IA (Inteligencia Artificial), además de una personalización ampliada y unificada de la creación de personajes.

Asimismo, tiene un nuevo 'modo foto' que dará a los jugadores la oportunidad de pausar el videojuego y capturar sus momentos personales a través de esta aventura cinematográfica.

El videojuego ya está disponible en todo el mundo en PC a través de la nueva aplicación de EA para Windows, Origin y Steam, PlayStation 4 y Xbox One con retrocompatibilidad optimizada en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. EFE