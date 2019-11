Massú: 'Garin y Jarry cuando andan finos pueden ganar a cualquiera'

Madrid, 18 nov (EFE).- Nicolás Massú, capitán chileno de Copa Davis, declaró que el equipo argentino, con el que se enfrentarán en la fase de grupos, tiene 'mejor nivel de ránking', aunque aseguró que ellos pueden 'pasar' a cuartos porque tienen a Cristian Garin y Nicolás Jarry, dos jugadores 'jóvenes que cuando andan finos pueden ganar a cualquiera'.

Chile ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Alemania y Argentina, con la que se enfrentarán en el primer partido de la Copa Davis en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid.

'Tenemos posibilidades de pasar, aunque va a ser una serie difícil para todos. Argentina es la que tiene mejor nivel de ránking pero también los alemanes también tienen una gran pareja de dobles. Por nuestro lado tenemos dos jugadores jóvenes (Garin y Jarry) que cuando andan finos pueden ganar a cualquiera', dijo Massú, en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid.

El extenista profesional y actualmente capitán chileno de Copa Davis se mostró a favor del nuevo formato de competición con las mejores selecciones durante una semana entera en una misma sede.

'Es algo diferente esta Copa Davis. Los jugadores están entrenando unos con otros, se ven en las instalaciones y ojalá por el bien del tenis esto agarre fuerza para que siga subiendo. Ojalá salga todo bien', declaró Massú, para el que la táctica será 'importante' para superar eliminatorias.

'Es una Copa Davis nueva y no se puede hablar solo de un rival, porque aquí hay que manejar también la táctica para ver como están los jugadores físicamente. Antes se jugaban tres días solo y ahora en una semana todo es continuo', señaló.

Massú llegó a Madrid este lunes procedente de Londres, dónde estuvo junto a Dominic Thiem, a quién dirige. El austríaco perdió la final de las ATP Series con el griego Stefanos Tsisipas por 6-7(6), 6-2 y 7-6(4).

'Perder así la final de un Masters es difícil de asimilar, pero son cosas que pasan en el deporte, que se pasa de la alegría a la tristeza en un momento. Thiem ha hecho un año espectacular, ha acabado como número cuatro del mundo y estoy muy agradecido', comentó.

'Uno aprende de muchas cosas que están pasando. Ha sido un año espectacular y he tenido la suerte que ha ido bien. La carrera no es tanto de que te vaya bien, sino de estar preparado para lo que pueda pasar. Lo más que me da tranquilidad es creer en el trabajo que uno hace, más allá de los resultados', finalizó. EFE

