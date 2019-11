Massú: 'La confianza que tengo en el grupo nos invita a pelar y luchar'

Madrid, 19 nov (EFE).- Nicolás Massú, capitán chileno de Copa Davis, lamentó la derrota frente a Argentina (3-0), reconoció que 'no' estuvieron 'al nivel acostumbrado' durante este año y dijo que la confianza que tiene en el grupo le invita a 'pelear y luchar' por intentar acceder a la siguiente ronda.

Tras la derrota frente a Argentina, Chile está obligada a ganar a Alemania en su último partido de la fase de grupos, aunque ya no depende de sí misma.

'La confianza que tengo en este grupo invita a pelear y luchar hasta el final. A veces las cosas uno las piensa, pero a veces no salen. Quiero felicitar al equipo argentino, que jugó a un buen nivel. Nosotros tratamos de hacerlas bien pero no salió', dijo Massú, en conferencia de prensa.

Para el entrenador chileno 'no salieron las cosas y se juntó que no llegamos al nivel que estamos acostumbrados'.

'Tenemos la posibilidad de mejorar mañana con un día de entrenamiento y ver las cosas malas para cambiarlas', señaló Massú, que también opinó sobre el nuevo formato de Copa Davis.

'Independientemente de dónde juguemos es un honor representar a nuestro país, porque representar a Chile es la prioridad. Esta Copa Davis es algo nuevo, se ve que es algo distinto, pero estoy más preocupado de lo que haya que mejora', señaló.

Uno de los protagonistas de la serie frente a Argentina fue Nicolás Jarry, que perdió con Guido Pella por 6-4 y 6-3.

'Faltó un poquito más de tiempo. Yo esperaba un partido mas distinto, de atacar más y me costó un par de juegos acostumbrarme. Después del sexto juego me empecé a sentir más cómodo, pero se me fue la cabeza un poco, se me fue la concentración y me costó muy caro', confesó Jarry, que acusó en exceso la rapidez de la pista.

'Hay que acostumbrarse a esta superficie y seguir confiando, porque estoy en un proceso nuevo. En el futuro puede ser una superficie buena', subrayó.

Más crítico se mostró Cristian Garin, que reconoció que le hubiese 'gustado jugar mejor'.

'No estuve en el nivel que vengo jugando, aunque no hay que quitarle mérito al rival, pero siento un poco de impotencia por no jugar como venía haciéndolo. Hay que mirar lo que se viene porque no estuvimos a nuestro nivel y da rabia', confesó Garin. EFE.

