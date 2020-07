Mastercard ofrece nueva experiencia pagos en línea en América Latina y Caribe

(Información remitida por la entidad que la firma:)

'Brasil y México serán los primeros mercados en comenzar con la implementación de Click to Pay

Mastercard anunció hoy el comienzo de la implementación del botón Click to Pay para realizar pagos en línea, basados en EMV® (estándar de la Industria de pagos seguros en comercios remotos, SRC por sus siglas en inglés), en Brasil y México.

“Poder ofrecer a los consumidores una experiencia más simple y segura al realizar compras en línea, nunca había sido tan importante como ahora. Con COVID-19 los consumidores han modificado su comportamiento de compra acelerando drásticamente el comercio electrónico en la región, y no hay señales de que esto vaya a cambiar de ahora en adelante”, comentó Walter Pimenta, vicepresidente senior de Productos e Innovación, para Mastercard América Latina y el Caribe.

Actualmente algunos sitios de compras en línea ofrecen varios botones de pago, los cuales pueden ser confusos para el consumidor y difíciles de manejar para el comercio. A medida que el comercio electrónico ha crecido, ahora Click to Pay ayuda a abordar la creciente necesidad de una experiencia de compra consistente y simple, y de una mayor protección de la información de pago en el entorno del comercio digital.

Click to Pay tiene el propósito de hacer los pagos en línea más simples y seguros para los consumidores a través de sitios web, móviles, aplicaciones y dispositivos conectados, sustituyendo el proceso largo de ingresar números de tarjetas y datos personales para realizar la compra. La solución avanzada de pagos digitales refleja la experiencia de pago consistente e interoperable en tiendas físicas, con una terminal para aceptar todos los pagos con tarjeta. De acuerdo con el objetivo de interoperabilidad, la visión para el futuro es que Click to Pay brindará a los consumidores una experiencia optimizada en cualquier entorno o red de pago digital.

Para los comercios, esto significa una solución de pago más eficiente que ayudará a reducir las tasas de abandono en el carrito de compra y una forma de ofrecer múltiples marcas de tarjetas para realizar el pago digital en una integración perfecta. Para los consumidores, esto significa una mayor coherencia y menos pasos al momento de pagar, independientemente de su elección de pago.

Habilitar experiencias innovadoras es fundamental para abordar el panorama actual del comercio digital

El comercio electrónico creció un 75% en Brasil durante mayo, según el Spending Pulse en comparación con mayo de 2019

28% de los consumidores mexicanos citan la incertidumbre sobre información comprometida de tarjetas como una barrera para comprar en línea2

En la región de América Latina y el Caribe, más de un tercio de las compras se abandonan en el proceso3

El 74% de los brasileños y el 83% de los mexicanos mencionan que aumentarían las compras en línea si hubiera más seguridad3

EMV® Pagos Seguros de Comercio Remoto

Las especificaciones de EMV® (SRC) permiten un pago electrónico común para el consumidor que promueve simplicidad, familiaridad, conveniencia de interoperabilidad y confianza. Las soluciones y programas orientados al consumidor basados en las especificaciones EMV® SRC se pueden describir como Click to Pay. Esta descripción universal permite un reconocimiento fácil para los consumidores y señala que un consumidor puede realizar transacciones con confianza a través de un pago electrónico sencillo, independientemente de la tarjeta de pago, el canal digital o el dispositivo que use.

El ícono correspondiente, descrito como el ícono Click to Pay, indica la disponibilidad en los comercios participantes. Alternativamente, Click to Pay se usará en texto como lenguaje descriptivo si un comerciante electrónico no puede mostrar visualmente el icono.

