Matan a 8 personas en zona de Ruanda famosa por los gorilas de las montañas

Kigali, 5 oct (EFE).- Un grupo de hombres armados con cuchillos y pistolas mataron a 8 personas e hirieron a 18 en la localidad ruandesa de Kinigi, que se encuentra a las puertas del Parque Nacional de los Volcanes, un enclave turístico del noroeste de Ruanda que alberga a los amenazados gorilas de las montañas.

Los atacantes, que aún no han sido identificados, llegaron a esta localidad en la noche del viernes, vestidos de civiles, según informó este domingo la Policía ruandesa.

'No sé de dónde vinieron pero atacaron a la gente de forma aleatoria con cuchillos cuando era de noche', contó un superviviente que se encuentra recuperándose en el hospital de Ruhengeri al periódico local The New Times.

La Policía explicó que las fuerzas de seguridad actuaron de forma inmediata, impidiendo que hubiera más víctimas.

Además, están buscando a los atacantes, de quienes se desconoce su identidad, procedencia o motivaciones.

El Parque Nacional de los Volcanes es una zona selvática que comparten la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Uganda, y que alberga una población de un millar de gorilas de las montañas, una especie en peligro de extinción.

El Parque Nacional ruandés, que cobra 1.500 dólares por persona para poder ver a los animales, recibe 35.000 visitantes al año.

Esta zona, por su espesura, es también refugio de rebeldes hutus ruandeses, reunidos mayoritariamente en las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que huyeron tras el genocidio de 1994, y que atacan sobre todo a las poblaciones congoleñas vecinas. EFE