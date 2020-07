Matxín aspira a que el UAE sea protagonista este año y el mejor en 2 o 3

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- Josean Fernández Matxin, director general del UAE Team Emirates, apunta alto en las aspiraciones de su formación y señala que en 'un tiempo prudente de dos o tres años' pretende ser el mejor equipo del mundo, y esta temporada atípica tratar de 'ser protagonistas'.

'En lo deportivo, intentamos ser, no sé si en un año, en dos o tres, en un tiempo prudente, el mejor equipo del mundo. Es difícil y tenemos que respetar a los rivales. Ineos lleva mucho tiempo y es una grandísima estructura, y Jumbo Visma está creciendo a pasos agigantados. Sabemos que es complicado, pero también que hay que ponerse objetivos importantes para intentar conseguirlos', señala Matxín en el portal de Biciciclismo.

Ante la temporada que está a punto de comenzar, el director vasco también tiene objetivos altos con una plantilla en la que cuenta, entre otros destacados corredores, con la perla eslovena Tadej Pogacar, tercero en la pasada Vuelta.

'Esta temporada queremos ser protagonistas. No nos fijamos una carrera en concreto, tenemos una plantilla amplia, de 30 corredores, y hemos repartido ambiciones entre todos y queremos ser competitivos en cada una de las carreras en las que vamos a participar'.

Matxín considera que, aunque la llamada nueva normalidad 'es lo menos malo, la UCI, equipos y organizadores le han echado valor y es de agradecer'.

' Todos arriman el hombro y los equipos y los ciclistas no podían ser menos. La nueva normalidad es lo menos malo y hay que sumar fuerzas entre todos, que en este caso es hacer este calendario que tenemos, que no es el perfecto, pero sí es el que tenemos y no podemos pensar en lo que podríamos tener'.

El UAE Emirates acudirá al Tour de Francia con el italiano Fabio Aru de líder, acompañado del español David de la Cruz, Tadej Pogacar y Davide Formolo.

'Aru será el líder principal porque es el que más experiencia tiene, mientras que Pogacar acudirá con el objetivo de aprender, sin presión y con la idea de ver hasta dónde puede llegar'. EFE