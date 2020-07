Maverick Viñales dice que se siente 'fantástico'

Madrid, 16 jul (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), ante el inicio del campeonato del mundo de motociclismo, dijo este jueves que se siente 'fantástico' porque 'la atmósfera dentro del equipo es muy buena, hay mucha armonía dentro del 'box' y todas las piezas están en su sitio'.

'Tenemos que seguir apretando, manteniendo la referencia, haciendo nuestro trabajo, lo que estuvimos haciendo el año pasado. Así que no puedo esperar a subirme a la moto. Dejamos la moto en Catar en una forma realmente buena, y lo confirmé aquí ayer, me he sentido increíble desde las primeras vueltas', señaló Viñales.

'En MotoGP es muy importante estar en el nivel cada día, no sólo en una carrera y mejorar la consistencia de la moto en cada circuito y en el futuro necesitaremos un poco más de velocidad punta, pero en cualquier caso hemos dado un buen salto este año, pero tengo muchas ganas de estar otra vez sobre mi moto, sobre todo en carrera', manifestó el piloto de Yamaha.

'Cada carrera es única, porque no sabemos si la situación irá a mejor o a peor en el futuro, si bien sabemos que lo importante es que hay que sumar el máximo número de puntos en cada carrera, tratando de estar delante. Eso es lo más importante en un campeonato así', afirmó Viñales. EFE