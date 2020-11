Maverick Viñales no supera sus problemas

Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) continúa sin superar sus problemas de rendimiento con la moto y acabó quinto en la primera clasificación del Gran Premio de Europa de MotoGP, aunque el resultado es lo de menos pues deberá salir cinco segundos después de que se encienda el semáforo verde en la calle de talleres.

'Cuando vas al límite las sensaciones son muy parecidas. En agua tengo algo más, porque he pasado por el momento en el que está (el francés) Fabio (Quartararo) en Yamaha y he entendido cómo pilotar la Yamaha en agua, pero es una moto muy difícil, porque pasas de la gloria al desastre en dos vueltas', explica Viñales.

'En agua es complicado. Me encuentro muy cómodo con los neumáticos de agua, pero no he pasado de la Q1 porque no he dado las vueltas suficientes con el neumático medio trasero. Pero, de todas maneras, quizás no era interesante pasar a la Q2 porque si hubiera quedado entre los seis o siete primeros esas posiciones las hubieran ganado mis rivales mañana', explica Viñales ante su sanción.

'Es complicado porque en Aragón-1 llegué y los libres fueron genial, no toqué la moto en todo el fin de semana y el resultado no fue malo. Pero en la segunda carrera empezamos a tocar la moto para llegar al 'warm up' y poner la moto de siempre y no tener sensaciones. No hay una solución clara porque la moto funciona como funciona y en eso estoy con Fabio, y, cuando llegas a la FP1 si la moto va bien, perfecto, y si la moto no va, ya sabes que será un fin de semana complicado', continúa el piloto de Yamaha.

En cuanto al asunto del sexto motor, Maverick Viñales recalcó: 'Si no se rompe, acabo la temporada con este motor seguro porque en el otro motor todavía me quedan algunos kilómetros y si hay una caída puedo coger la otra moto y dar dos o tres vueltas. Así que yo creo que en eso no va a haber problemas'.

Y sobre una posible remontada este domingo, asegura: 'Será una incógnita porque el viernes tenía muchos problemas; es verdad que no era seco-seco, pero los demás fueron más rápidos'.

'Saldré, pilotaré e intentaré dar lo mejor de mí en esta situación y no me marco ningún objetivo, si acaso intentar llegar a Fabio, aunque va a ser muy difícil porque él también va rápido', reconoce Maverick Viñales.

'Este fin de semana está siendo muchísimo más complicado porque es muy difícil suplir la tarea que hace Davide Marelli (telemetría), que nos ayuda mucho a hacer los mapas y, sobre todo, nos entendemos muy bien con él. Pero con los positivos en mi equipo es complicado porque falta mucha gente', explica Viñales.

'Siempre tengo esperanza porque al final siempre acabo firmando con Yamaha porque creo en el proyecto. Si no, no estaría aquí, pero hay decisiones que no se escogen bien y luego lo pagamos todo el año y el problema es que es una moto con una ventana de trabajo muy pequeña', agrega Viñales.

'Cuesta asimilar tantas cosas que son muy difíciles de asimilar y ahora todo es un poco caos y es difícil mantener una línea de trabajo. Es muy complicado y éste era un buen año porque (Marc) Márquez no está y eso facilita que todos los pilotos podamos ganar el Mundial. Pero hay que encontrar la solución porque me quedan dos años en Yamaha', recuerda Maverick Viñales.

'Para mí es una temporada perdida. Porque tenemos claro que sin Márquez aquí, teníamos una gran oportunidad pues Honda y Marc están en otro nivel y lo han demostrado durante años, por lo que era una situación perfecta para ganar el campeonato, pero la hemos perdido. Perdimos 2017 y ahora perdemos 2020 por los mismos errores. No quiero pensarlo mucho más', recalcó el piloto de Yamaha. EFE