Maverick Viñales reconoce su error en la caída, pero se muestra confiado

Le Mans (Francia), 14 may (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP en Le Mans, reconoció su error en la caída que sufrió en los primeros libres, pero se mostró muy confiado en sus posibilidades.

'Acababa de cambiar de los neumáticos blandos de lluvia a los medios y he sido demasiado optimista, he apretado mucho en la curva tres, he tocado con la rodilla en el suelo y me he caído, creo que ha sido por neumático frío, pero completamente mi error. Tenía que haber esperado un poco más', lamentó Viñales.

'En lluvia no diría que ha costado un poquito más, sino que no he podido dar las últimas vueltas, en las que la pista estaba mejor y habíamos salido con neumático nuevo, pero me gustaba mucho cómo iba la moto en condiciones de mojado y el año pasado también fuimos rápidos en lluvia, aunque perdimos mucho tiempo en la salida y luego es complicado, pero creo que lo podemos hacer bien tanto en agua como en seco', explicó el piloto de Yamaha.

'Hemos tenido buen ritmo en seco, tenemos confianza y eso es bueno. Es un punto a favor. Hacía varios fines de semana que no me sentía como hoy, así que estoy muy contento con el día', reconoció.

'Creo que todavía podemos mejorar muchísimo, sobre todo con la electrónica de la moto en este circuito, y eso es un punto bueno pues hoy podíamos hacer 32 bajo, que no es fácil de ritmo aquí, así que estoy muy contento', destacó.

'Estoy contento, he vuelto a encontrar confianza con el tren delantero y eso es muy importante con nuestra moto', resaltó Viñales.

Sobre sus rivales, dijo: 'Zarco aquí siempre ha ido muy rápido, sobre todo en MotoGP, pero estamos a un gran nivel, así que nos tenemos que concentrar en nosotros y en sacar el máximo partido de lo que tenemos, nos toca concentrarnos en nosotros mismos para sacar el máximo potencial como hicimos en Catar'. EFE