Maverick Viñales sólo tiene una estrategia: 'Salir y tirar'

Madrid, 3 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en la clasificación para el Gran Premio de Doha de MotoGP dijo no tener ni idea de cómo será la segunda carrera en Losail, pero también que no tiene ningún plan y que su única estrategia será 'salir y tirar, poner un ritmo rápido'.

'Sinceramente no hay ningún plan, nuestra estrategia es salir y tirar, poner un ritmo rápido, ahora eso es lo que tengo en la cabeza, salir y poner un ritmo rápido', explicó Viñales, quien vio muy fuertes 'tanto a Johann -Zarco- como Fabio -Quartararo- están fuertes, Mir también está bastante fuerte y yo creo que hay varios pilotos que pueden estar ahí'.

No obstante, reconoció que 'el viento puede jugar malas pasadas, pero la verdad es que sí, es que me siento muy fuerte y hoy de ritmo me sentía muy, muy bien, pero todavía tengo que mejorar, así que esta noche intentaré ver cómo puedo mejorar y dar un pasito adelante para recuperar terreno rápido'.

Entre sus rivales, destacó que 'Fabio es otro piloto que va bastante bien cuando hay viento, pero yo creo que lo más importante es que no haya esa suciedad que hay en pista, porque la verdad es que destroza mucho los neumáticos y si la pista está limpia como estaba ahora en la Q2, se puede rodar muy rápido, ya que al final es sólo viento que en unas curvas te pega a favor y en otras en contra y entonces lo que pierdes en un sitio lo ganas en otro'. EFE