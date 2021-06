Maverick Viñales valida la decisión de Yamaha de cambiar a su técnico

Montmeló (Barcelona), 3 jun (EFE).- El español Maverick Viñales validó este jueves la decisión del equipo Yamaha de cambiar a su técnico hasta la carrera de Italia, el español Esteban García, por el italiano Silvano Galbusera, el anterior de Valentino Rossi.

'Si yo fuera Yamaha también lo haría, pues piensas que tienes una persona en la que has invertido mucho y no está dando los frutos que realmente esperas. Yo también lo haría, yo también tantearía y haría lo que fuera', reconoció el español.

'Eso está claro, en este mundo vales lo que has hecho en tu última carrera. Yo he visto un gran cambio en Yamaha, tengo mucha confianza puesta en ellos, y creo que a día de hoy es una moto que puede ganar el Mundial, que puedo estar ahí luchando, y que va fuerte', aseguró el piloto de Yamaha de MotoGP.

'Lo conseguimos en Catar', recordó Maverick Viñales, quien aclaró: 'La única diferencia que veo de Catar a las carreras de ahora es que en Catar pudimos hacer cinco días de test, y en las otras carreras son 40 minutos, sólo 40 minutos, y se hace mucho más difícil encontrar la puesta a punto'.

'Creo que la estrategia de Yamaha es poder darme la oportunidad para tener el mismo potencial que tuve en Catar, esa es la idea básica del cambio y del equipo, y por supuesto estoy con ellos, si no me adapto a la moto es lo que hay, pero con este cambio de estrategia puedo ver que Yamaha confía en mí, confía en mi potencial y confía en que lo puedo hacer. Así que vamos a ver', explicó sobre la decisión del cambio de técnico.

Maverick Viñales aseguró haber hablado con su anterior técnico, Esteban García, al explicar: 'Al final con él tengo una gran relación, también fuera de este mundo del motor, y con Yamaha tengo una confianza, y ellos este año me han demostrado confiar mucho en mí, por lo que sigo la estrategia que están marcando ellos, y veremos si así puedo sacar el máximo potencial, algo que sólo he podido mostrar en Catar, y seguramente en Le Mans'.

Al referirse a su nuevo técnico, Silvano Galbusera, el piloto español afirmó: 'Yamaha cree que Galbusera puede tener lo que necesito, lo que me hace falta para rendir al máximo y va a ser él hasta final de año, es una apuesta de Yamaha, y en lo poco que he podido trabajar con Silvano me he encontrado bien, en el test pudimos trabajar todo el equipo juntos y no fue mal, realmente conseguimos hacer cosas'.

'Vamos a ver, con paciencia, quizás nos cuesta una, dos o tres carreras, no lo sé, pero lo importante es conseguir una buena base y al final una puesta a punto buena, porque para mí es complicado; muchas veces no me adapto a la moto, o a las circunstancias, pero empiezo el primer libre muy fuerte y vamos hacia atrás', recordó Viñales.

'Entonces queremos cambiar esa tendencia, e igual empezar igual de fuerte el primer libre e ir creciendo, no al revés, esa es la idea y la estrategia de Yamaha', destacó Maverick Viñales, y recordó: 'En Mugello hice 47.1 en los primeros libres y luego en carrera fui incapaz de hacerlo'.

'La razón quizás sea que el fin de semana no había ido como debía ir, y es algo en lo que Yamaha quiere trabajar y realmente me quiere dar la oportunidad de sacar el máximo. Confío en Yamaha', subrayó.

'Yamaha quiere ayudarme a encontrarme, a encontrar una puesta a punto, una base, y de ahí construir hacia arriba, es lo único que está intentando Yamaha y es en lo que estamos trabajando. Esteban es mi amigo, y estaba bien con él, pero Yamaha invierte mucho en esto y quiere que sus dos pilotos estén arriba', insistió. EFE