Mavericks dan a Doncic extensión supermax por cinco años y 207 millones

Dallas (EE.UU.), 9 ago (EFE).- Los Mavericks de Dallas presentaron este lunes al base escolta esloveno Luka Doncic una extensión de contrato supermax de novato por cinco años y 207 millones, de acuerdo a la información ofrecida por su agente Bill Duffy, de BDA Sports a, la cadena de televisión ESPN.

La firma es la mayor que se da en la historia de la NBA en una extensión de contrato de novato.

Doncic, uno de los jugadores más formados en la historia de la NBA a los 22 años y que evoluciona rápidamente hacia la cara futura de la liga, se convirtió en el primer jugador elegible para la extensión máxima de novato designado al firmar porque ha sido votado dos veces al primer equipo All NBA.

Además el jugador tendrá también la opción del último año lo que le permitirá entrar antes el mercado de los agentes libres si lo desea y no ha llegado a un nuevo acuerdo con los Mavericks.

Un contingente de directivos de la franquicia tejana aterrizó en Ljubljana, Eslovenia, este lunes para presentar formalmente a Doncic y Duffy el contrato.

La delegación está encabezada por el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, y el nuevo gerente general, Nico Harrison.

También les acompañaron el nuevo entrenador Jason Kidd, el asistente del gerente general Michael Finley, el asesor especial, el exalero estrella, el alemán Dirk Nowitzki, y el actual director de salud y rendimiento de los jugadores, Casey Smith.

Doncic firmará el contrato este martes, en Eslovenia y realizará una conferencia de prensa allí, siempre de acuerdo a la información ofrecida por Duffy y que fue dada a conocer a través de la cadena de televisión ESPN.

'Hoy es un sueño hecho realidad', declaró Doncic en un comunicado que también fue ofrecido a través de ESPN. 'El baloncesto me ha dado mucho y me ha llevado a tantos lugares increíbles. Me siento honrado y emocionado de permanecer en Dallas como parte de los Mavericks'.

Doncic reiteró que se siente comprometido y agradecido con la organización y aficionados de los Mavericks, a la vez que incrementará también sus esfuerzos para expandir la Fundación Luka Doncic, una organización internacional sin fines de lucro que ayudará a lugares mas necesitados de su país y del norte de Texas.

El objetivo es renovar viejas canchas de baloncesto donde jugó cuando era niño y que algún día, como le sucedió a él, puedan alcanzar el sueño de llegar a la NBA.

'No puedo esperar al futuro tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto', destacó Doncic en el comunicado.

Doncic se convirtió en el Jugador Más Valioso (MVP) más joven en la historia de la Euroliga en 2017-18, cuando llevó al Real Madrid a un título antes de ser elegido con la tercera selección general en el sorteo universitario de la NBA, e inmediatamente fue canjeado de los Atlanta Hawks a los Mavericks por el base Trae Young y una futura selección de primera ronda.

Doncic ganó el premio al Novato del Año en 2018-19 y ha sido una selección del primer equipo All-NBA en las últimas dos temporadas.

Solo cuatro jugadores en la historia de la NBA han llegado al primer equipo All-NBA varias veces antes de cumplir 23 años, Doncic y el alero Kevin Durant son los únicos jugadores que lograron la hazaña desde la fusión ABA-NBA.

Doncic, quien llevó a la selección eslovena a su primera participación olímpica y al cuarto puesto en Tokio 2020, tiene promedios de carrera en la NBA de 25,7 puntos; 8,4 rebotes y 7,7 asistencias por partido.

Su producción de playoffs ha sido aún más impresionante, ya que promedió 33,5 puntos; 8,8 rebotes y 9,5 asistencias en 13 partidos de postemporada.

A pesar de la brillantez individual de Doncic, los Mavericks todavía están tratando de avanzar más allá de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Aunque Dallas ha perdido ante los LA Clippers en cada uno de los últimos dos playoffs, Doncic dominó con cinco actuaciones de playoffs de 40 puntos, destacadas por una salida de 43 tantos, 17 rebotes y 13 asistencias que terminó con el timbre ganador en La victoria de los Mavericks en el Cuarto Partido en 2020.

Doncic tuvo un esfuerzo de un doble-doble de 46 puntos y 14 asistencias en la derrota del Séptimo Partido de la temporada pasada. EFE

