Maxi Gómez: “Por fin entró la pelota”

Vigo (España), 5 Dic (EFE).- El internacional uruguayo Maxi Gómez admitió que el Valencia necesitaba “una victoria” como la conseguida esta noche en Balaídos, donde remontaron el tempranero tanto de Aspas con un gol suyo y otro de Hugo Duro (1-2).

“Hoy justo no quería marcar al Celta, un club que siempre me brindó lo mejor. Hoy no quería meterles gol pero un nueve siempre debe mandar a la red las que tiene”, comentó el exceleste a Movistar LaLiga tras el encuentro.

El charrúa, una de las novedades en el once de Bordalás, no atraviesa su mejor momento, con sólo cuatro goles en el 2021, dos de ellos en el presente campeonato.

“Por fin entró la pelota', indicó Maxi Gómez, para quien fue un triunfo muy importante: “Necesitábamos una victoria así. No veníamos trabajando bien lejos de casa y con lo competida que es LaLiga un triunfo así es muy positivo. Viendo como está de igualada la Liga, no nos fijamos un objetivo”. EFE

1010153

dmg