Maxi: 'Hemos notado la llegada de Voro, pero con Gracia lo hicimos bien'

Valencia (España), 9 may (EFE).- El delantero uruguayo del Valencia Maxi Gómez, autor de dos de los tres goles de su equipo en el triunfo contra el Valladolid (3-0), admitió que han notado la llegada de Voro González al banquillo, aunque subrayó que también con Javi Gracia, destituido el lunes, trabajaban bien aunque no llegaron los resultados porque las cosas no siempre salen bien cuando uno quiere.

En declaraciones a Movistar LaLiga, agregó respecto al encuentro de este domingo que “era fundamental ganar” y que “el equipo estuvo muy bien en todos los sentidos”.

“Ellos jugaron mas con el balón en la primera parte, pero el equipo estuvo muy bien detrás y las ocasiones que tuvimos las aprovechamos”, señaló el jugador uruguayo, que rompió una racha de cuatro meses sin marcar.

“Un ‘nueve’ siempre quiere hacer goles pero nunca deja de trabajar y de ayudar al equipo. Le doy gracias a Dios por darme fuerza y por los goles que son muy importantes”, concluyó. EFE

