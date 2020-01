Maya Moore no jugará segunda temporada seguida para presionar libertad preso

Redacción Deportes (EE.UU.), 22 ene (EFE).- La estrella del baloncesto femenino de la WNBA, la alero Maya Moore, del Lynx de Minnesota, seguirá sin jugar por segunda temporada consecutiva ni tampoco ira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el equipo nacional para mantener la presión sobre la liberación de un hombre de Missouri, encarcelado, y al que considera inocente.

Moore, en declaraciones al periódico 'The New York Times', dijo que la persona por la que busca su libertad es el reo Jonathan Irons, de 39 años, que cumple una sentencia de prisión de 50 años por violar la propiedad privada y atacar a un hombre en su casa con un arma.

La estrella de la WNBA, de 30 años, explicó que había conocido a Irons en el 2017, cuando visitó el Centro Correcional de Jefferson City, donde ahora se encuentra el recluso.

'En este momento estoy en una etapa realmente buena de mi vida, y no quiero cambiar nada', destacó Moore al 'New York Times' en una entrevista telefónica esta semana. 'El baloncesto no ha sido lo más importante en mi mente. He podido descansar y conectarme con las personas que me rodean, en realidad estar en su presencia después de todos estos años de ausencia. Además, he podido estar también para Jonathan'.

Sin embargo, también reconoció que no era el momento de dar el 'adiós' definitivo a su carrera profesional.

'No creo que este sea el momento adecuado para que me retire', valoró Moore, que tiene cuatro títulos de liga con el Lynx y un premio de Jugador Más Valiosa (MVP) de la liga y otro de las Finales. 'La jubilación es algo importante, y hay una manera correcta de hacerlo bien, y este no es el momento para mí'.

Irons tenía 16 años en el momento del incidente. El dueño de la vivienda testificó que Irons fue la persona que lo agredió, pero los abogados del recluso dicen que no hay evidencia (testigo, huellas digitales, huellas, ADN) para corroborar que su cliente cometió el delito.

El recluso por el que Moore busca su libertad, es un afroamericano que vivía en la pobreza cuando presuntamente sucedieron los hechos que lo llevaron a la cárcel, tras ser juzgado como adulto, y el jurado compuesto por blancos lo declaró culpable.

La entrenadora y gerente general del Lynx, Cheryl Reeve, declaró este miércoles en un comunicado oficial ofrecido a través del club que todos han estado en contacto permanente con Moore.

'La organización del Lynx ha estado en contacto frecuente con Moore durante el año pasado y elogió su esfuerzo totalmente comprometido en la búsqueda de conseguir la reforma de la administración de la justicia penal.

Pero la máxima responsable técnica del Lyn en ningún momento habló de la situación deportiva real en la que se encuentra dentro del equipo.

'Estamos orgullosos de las formas en que Maya (Moore) aboga por la justicia y utiliza su plataforma para impactar el cambio social', destacó Reeve.

Moore fue la primera selección general en el sorteo universitario del 2011. Con Moore, Lynx fue a las Finales de la WNBA seis veces. La temporada pasada, sin ella, Lynx terminó 18-16 y fue el séptimo cabeza de serie en la postemporada, perdiendo ante el Storm de Seattle, en la primera ronda.

Moore fue el Novata del Año de la WNBA en 2011, MVP de la liga (2014) y cinco veces All-Star. Tiene promedios como profesional de 18,4 puntos; 5,9 rebotes y 3,3 asistencias por partido.

Por su parte el equipo nacional de Estados Unidos también dio a conocer este miércoles un comunicado en el que apoyaba por completo la decisión tomada por Moore.

'Vamos a extrañar muchísimo a Maya, pero también respetamos su decisión', destacó Carol Callan, directora del equipo nacional de Estados Unidos, según el 'New York Times'. 'Una jugadora con la habilidad de Maya no se aleja del gimnasio a la ligera. Todos lo saben y confían en que pueda volver'.

Callan también destacó la manera tan especial que Moore tiene cuando se trata de centrarse en el juego.

'Lo que la hace tan especial es su enfoque, su dedicación, que siempre ha sido contagiosa para nuestro equipo. Sabemos cuán devota es a lo que ella cree y que lo que está haciendo es notable'.

Mientras, también este mismo miércoles, la exestrella Kobe Bryant en una entrevista en la cadena de televisión CNN, cuando se le preguntó si pensaba que sus hijas algún día podrían competir con los hombres en el baloncesto profesional de la NBA, admitió que era 'posible'.

'Lo que si puedo decir que hay jugadoras actualmente en la WNBA que podrían ya competir en la NBA', destacó Bryant que mencionó a la base de origen hispano Diana Taurasi, la alero Elena Delle Donne y a Moore.EFE