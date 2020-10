Mayoral: 'El fútbol italiano me ayudará a convertirme en un gran jugador'

Roma, 2 oct (EFE).- El español Borja Mayoral, flamante fichaje del Roma, al que llegó cedido por dos temporadas procedente del Real Madrid, consideró este viernes que las defensas italianas 'son difíciles de enfrentar', pero que esto le ayudará a crecer y convertirse 'en un gran jugador'.

'Es un desafío nuevo para mí, es un reto que me fascina. La Serie A es una liga que está creciendo mucho. Estoy en un gran equipo y estoy seguro de que aprenderé mucho en el fútbol italiano. Los defensas aquí son difíciles de enfrentar, pero esto me ayudará a convertirme en un gran jugador', afirmó Mayoral en una entrevista a la web oficial del Roma.

El delantero de Parla, de 23 años, llegó al Roma cedido por dos millones de euros con una opción de compra a título definitivo fijada en quince millones en 2021 y en veinte millones en 2022.

'(El técnico, Paulo) Fonseca me llamó y me dijo que estaba muy interesado en mí. Me dijo que llevaba mucho tiempo conociéndome y que le gustaría entrenarme en el Roma. Me ha dicho que aportaría mucho al equipo. Tras escuchar estas palabras, lo he dado todo para venir aquí lo antes posible', confesó Mayoral, joya de la cantera del Real Madrid y campeón de Europa con el equipo madridista en 2018.

El delantero explicó que su etapa en el Madrid, unida a las experiencias como cedido en el Wolfsburgo alemán y en el Levante, le han hecho 'crecer mucho' y que es un jugador distinto con respecto a cuando, con 19 años, fue a Alemania.

También se alegró por el hecho de que en el vestuario del Roma también están sus compatriotas Pedro Rodríguez, Gonzalo Villar, Carles Pérez y Pau López.

'Me alegra que haya otros españoles aquí. Cuando fui al Wolfsburgo no había ningún español, aunque algunos sí hablaban español. Creo que me adaptaré rápido. Conozco a todos (los jugadores españoles del Roma), pero a nivel personal conozco a Pedro. Hemos hecho las vacaciones juntos en Tenerife, llevo muchos años conociéndole', dijo.

'Hablamos por 'Whatasapp' y creo que estaré muy bien con él y los demás españoles', concluyó Borja. EFE