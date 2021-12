Mayoral y Abraham decoran una discreta fase de grupos del Roma

Redacción deportes, 9 dic (EFE).- Los tantos de Tammy Abraham y de Borja Mayoral impulsaron al Roma hacia la victoria frente al CSKA Sofía (2-3) y hacia el liderato del grupo C de la Liga Conferencia, competición en la que el cuadro italiano ha firmado una actuación discreta con sobresaltos.

Finalmente, el equipo dirigido por José Mourinho ha terminado en el lugar que imponía el guión y la lógica, el primer puesto. Ante rivales muy inferiores como el CSKA Sofía, el Bodo/Glimt y el Zorya, era la plaza obligada a la que tenía que llegar si no quería generar dudas.

Sin embargo, el camino hasta el liderato y los dieciseisavos de final estuvo marcado por el bochornoso tropiezo frente al Bodo/Glimt, que ganó 6-1 en Noruega y después se permitió el lujo de sumar un empate (2-2) en Roma que incluso llegó a hacer peligrar la clasificación del conjunto italiano.

Por suerte para Mourinho, sus hombres reaccionaron a tiempo en los dos últimos partidos y, tras superar 4-0 al Zorya la pasada jornada, volvieron a sumar otros tres puntos ante el ya desahuciado CSKA Sofía para acabar en una honrosa primera posición.

En una buena primera parte, dejó muy encarrilado el partido. Abraham, a los quince minutos, y Mayoral de tacón tras una asistencia de Matías Viña a la media hora, hicieron el 0-2 que después aumentó en la reanudación Abraham con un buen disparo desde dentro del área.

El CSKA Sofía reaccionó en el último tramo. Lo hizo demasiado tarde. Hamza Catakovic y Yanic Wildschut, con un golazo desde fuera del área en el minuto 93, redujeron distancias. Pero no fue suficiente. No había más tiempo para otro tropiezo del Roma, que en algún momento de la fase de clasificación jugó con fuego y finalmente no se quemó. EFE

