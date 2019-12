Mayoría de estadounidenses apuesta por decarbonización, dice Panuncio-Feldman

Lourdes Uquillas

Madrid, 11 dic (EFE).- Actualmente hay una 'desconexión' entre el Gobierno federal de Estados Unidos y dos tercios de la población estadounidense que ha apostado por la descarbonización de la economía, reto recogido en el Acuerdo del clima de París, asegura la representante de 'We are Still in', Mariana Panuncio-Feldman.

El movimiento 'We are Still in' (Seguimos dentro) que actualmente aglutina a más de 3.800 administraciones estatales, locales, científicas, universitarias y sociales, empresariales y privadas, indígenas, redes de hospitales, religiosas y un sinfín de entidades 'decidió en junio de 2017 continuar las reglas del Acuerdo de París' de 2015, en contraposición con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de abandonarlo.

Por eso, unos setenta representantes del movimiento estadounidense están presentes en la Cumbre de la Convención del Clima de Madrid (COP25) en Madrid, para 'decir al mundo que continuamos en el camino a la reducción de emisiones y descarbonización, afirma Panuncio-Feldman, directora de Cooperación climática internacional en World Wildlife Fund (WWF) en Estados Unidos e integrante del movimiento opositor.

Representan a cincuenta estados, lo que significa dos tercios de la población y dos tercios de la economía estadounidense, lo que pone a este movimiento subnacional 'como una economía más grande que la de China'.

Este segmento de la población es, añade, 'consciente del cambio climático' y las encuestas dicen que quieren un cambio. 'Lo que se está viendo actualmente es que hay una desconexión entre lo que quiere la mayor parte de la población estadounidense y el Gobierno federal'.

Este movimiento está actuando frente al cambio climático porque actualmente 'la producción de un kilovatio (kw) hora 'es mucho más barata con energías renovables' que con la producida por combustibles fósiles, asegura la representante de WWF en Estados Unidos.

Esto 'está generando miles de empleos verdes' de larga duración.

Es 'necesario e ineludible caminar juntos' hacia la descarbonización, con 'una transición justa', que ayude a toda la población más vulnerable, como los indígenas y la población de Alaska, que está perdiendo suelo donde construir sus edificios y viviendas u obtener su sustento, dice Panuncio-Feldman.

Es necesario 'alinearnos con la ciencia', que advierte de los daños si no se actúa para reducir las emisiones y evitar el calentamiento global producido por los humanos.

Es un tema que engloba a todo, 'al desarrollo cultural, económico y social, y está alterando 'la cosmovisión de muchos pueblos indígenas estadounidenses', muchos de ellos afectados por las explotaciones petroleras.

Hay que ser conscientes de que las negociaciones son difíciles y 'van a ser largas, porque es difícil poner de acuerdo a dos personas, más aún a 200 países, islas, cada uno con sus propios intereses económicos, pero hay que seguir adelante', considera.

Además, es necesario negociar la financiación de los daños y pérdidas causados por los fenómenos meteorológicos, que no se han terminado de materializar en del Mecanismo Internacional de Pérdidas y Daños de Varsovia (WIM), concluye Panuncio-Feldman. EFE