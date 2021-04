Mazmud lamenta la falta de contundencia del Atlético Pantoja

Monterrey (México), 16 abr (EFE).- El argentino Matías Mazmud, entrenador del Atlético Pantoja dominicano, lamentó la falta de contundencia de su equipo, que, según su opinión, le costó ser eliminado por el Monterrey en la Liga de campeones de Concacaf.

'Ellos llegan y no te perdonan. Nosotros no pudimos concretar las dos llegadas que tuvimos, fallamos a la hora buena y por eso no pudimos avanzar', reconoció el estratega al final del juego de vuelta de octavos de final del torneo regional.

Monterrey ganó 0-3 en el partido de ida en Santo Domingo y en el juego de vuelta Rayados dominó y venció 3-1 con goles de Gustavo Sánchez, del holandés Vincent Janssen y Jesús Gallardo. Por Atlético Pantoja anotó el argentino Lisandro Cabrera. El marcador total fue de 6-1 para Monterrey.

A pesar de la derrota y eliminación Mazmud aplaudió el desempeño de sus jugadores.

'Nuestra línea fue intentar jugar bien, con intensidad y orden. Quisimos atacar los puntos débiles de Monterrey, pero es un equipo de gran calidad y nosotros no aprovechamos las oportunidades que tuvimos', reiteró.

El timonel reconoció satisfacción por el tanto conseguido por Lisandro Cabrera, el primero de un equipo dominicano en la historia de la Liga de Campeones de Concacaf.

'Hay sensaciones encontradas, queríamos ganar, pero nos vamos conformes. Nos vamos contentos por ese gol y lo que significa, porque los jugadores hicieron lo que les pedimos, por eso siento que +el balance es positivo'.

Matías Mazmud confesó que la tarea del Atlético Pantoja es volver a ganar la Liga de República Dominicana para regresar a la Liga de Campeones de Concacaf el próximo año.

'Tenemos objetivos claros. Necesitamos trascender de nuevo en nuestra Liga porque queremos volver a la Liga de Campeones el año que viene; es el gran objetivo que tenemos'.

Atlético Pantoja completó su segunda participación en la historia de la Liga de Campeones de Concacaf. La primera fue en 2019, cuando fue eliminado en octavos de final por el Red Bulls de Nueva York de la Major League Soccer de los Estados Unidos.EFE