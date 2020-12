Mbappé, 100 goles parisinos

Luis Miguel Pascual

París, 6 dic (EFE).- Con solo 21 años, el delantero francés Kylian Mbappé ya ha superado una barrera legendaria, los 100 goles con la camiseta del París Saint-Germain tras el que le marcó anoche al Montpellier.

La joven estrella francesa se convierte en el quinto jugador que supera esa cifra, tras el uruguayo Edinson Cavani, que con 200 dianas es el máximo anotador histórico del club, el sueco Zlatan Ibrahimovic, con 156, el portugués Pablo Pauleta, con 109, y el francés Dominique Rocheteau, que se quedó en 100.

Mbappé, en las filas del PSG desde 2017, tras el pago de una indemnización al Mónaco de unos 180 millones de euros, la segunda más alta de todos los tiempos, sigue batiendo récords y es el más joven en lograrlo.

Consiguió la cifra de 100 goles en 137 partidos, solo superado por Ibrahimovic, que necesitó 124, mientras que Cavani no lo hizo hasta los 187 duelos.

El primer tanto de Mbappé como parisiense se produjo el 8 de septiembre de 2017, apenas unos días después de su aterrizaje en la capital tras haber firmado un contrato el último día del mercado de aquella temporada.

Solo necesitó 59 minutos con la camiseta parisiense para abrir su contador particular, con 18 años, al marcar un tanto al Metz, que acababa de quedarse con 10.

CUÁDRUPLE

El 7 de octubre de 2018 logró frente al Lyon otra gesta, marcó 4 goles en 13 minutos en el Parque de los Príncipes. Nunca antes un jugador de 19 años había logrado cuatro dianas.

Del centenar de goles marcados por Mbappé sobresale el 2-0 que le hizo al Nantes el 4 de diciembre de 2019, un taconazo genial que sorprendió al meta rival.

Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, el prodigio francés encadenó una serie de 8 partidos marcando, para totalizar 10 dianas en ese periodo.

La liga ha sido el mejor campo de batalla para el atacante francés, a quien a menudo se ha criticado por no aparecer en las confrontaciones decisivas, sobre todo en Europa.

Una afirmación que los datos contrastan, puesto que solo 13 de sus 100 goles se han producido en Europa, de los cuales 3 en el Parque de los Príncipes y solo 1 en partidos a eliminación directa.

El jugador sigue sin renovar su contrato con el PSG, que expira en junio de 2022, lo que hace crecer en el club la amenaza de una salida del jugador sin recibir una indemnización de traspaso.

RENOVACIÓN

Los dirigentes del club no dejan de repetir que quieren que Mbappé sea la base en la que fundamenten su proyecto para los próximos años, por su calidad, su juventud y su identificación con la afición.

Pero el delantero quiere, a cambio, un proyecto de garantías que le permita aspirar a sumar títulos, sobre todo el más preciado de ellos, la Liga de Campeones.

En tiempos de pandemia, el talonario catarí parece menos flexible, lo que puede generar dudas en el jugador.

Su futuro puede ir muy ligado al del brasileño Neymar, que también termina contrato a finales de la próxima campaña y que tampoco ha renovado.

El avispero del mercado parisiense fue agitado el pasado miércoles por Neymar al asegurar que le gustaría volver a jugar con Messi, algo que, dijo, debería producirse la próxima temporada.

La especulación sobre la llegada del astro argentino, libre al final de esta campaña, al PSG no se hizo esperar, pero el director deportivo parisiense, Leonardo, bajó la expectativa.

'No nos gusta que tienten a nuestros jugadores y no vamos a tentar a los de otros clubes', aseguró el brasileño, que mostró su 'respeto por Messi y por el Barça', pero precisó que 'no es momento de pensar todavía en el mercado'.

Además, Leonardo indicó que las negociaciones sobre la renovación de Mbappé continúan: 'Hemos dado pasos adelante con respecto a hace diez días, vamos a continuar'. EFE