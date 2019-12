Mbappé a Neymar: 'No quiero ocupar tu sitio. Estoy para ayudarte'

París, 24 dic (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé asegura en una entrevista difundida este martes por 'France Football' que, pese a la rivalidad que se le ha atribuido con el brasileño Neymar, él le ha dejado claro que no quiere ocupar 'su sitio' y le considera 'un monstruo' y 'el jugador más técnico del mundo'.

'Cuando llegué a París, no hubo debate. La superestrella, a la que había venido a ayudar, era él. Se lesiona, se pierde el Mundial y yo lo gano. Y comienzan a surgir historias sobre nuestra supuesta rivalidad (...). Me sorprendió escuchar todo eso', dijo.

Mbappé, elegido por 'France Football' como mejor jugador francés del año, añadió que cuando volvió a París en agosto de 2018 después de que Francia batiera a Rusia por 1-3 le subrayó que aunque iba a pelear por el Balón de Oro porque Neymar no estaba en liza, no quería ocupar su puesto: 'Te lo puedes quedar. Estoy para ayudarte'.

El delantero, de 21 años, sostuvo que en las negociaciones del brasileño con el Barcelona siempre le aconsejó quedarse en el París Saint-Germain (PSG).

'Hablaba con él todos los días para decirle que se quedara. Le decía: 'No puedes irte así. Con tu talento, tienes que ser el número uno de un equipo, como en el PSG. No el número 2, como en el Barça'.

Su complicidad con el brasileño es total, añadió Mbappé en una larga entrevista donde también se pronuncia sobre Messi, que este diciembre consiguió su sexto Balón de Oro.

'(Al final de la temporada pasada) En lugar de reservarme y esperar tranquilamente que acabara, intenté superarme. Me di cuenta entonces de que podía tratar de buscar el título de mejor goleador europeo, (...) pero enfrente había un rival, Messi'.

Según Mbappé, daba la sensación de que el argentino le tenía en su punto de mira.

'Yo metía dos goles, él tres; metía tres, !él cuatro! Era algo tan loco que hablé de ello con Ousmane. 'No es posible, ¿lo hace a propósito? ¿Mira cuántos goles marco?' 'Claro que los mira' Me dije: 'Ah, bueno, de todas formas, Messi me vigila...' Es halagador ver que un jugador así te tiene en cuenta'.

Mbappé aseguró también que no ha cambiado y que juega para 'ser decisivo e importante' para su equipo: 'A los 17 o 18 años te atreves un poco menos porque aún no has demostrado nada. Hay que respetar una cierta jerarquía y dar la pelota al más fuerte. Ahora es a mí a quien se la dan y aprovecho más mi oportunidad porque me lo he ganado'.

El joven jugador sostuvo también que aunque desea ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, no quiere entrar en conflicto con el PSG.

'Claro que quiero ir, pero si mi club, que es quien me emplea, no quiere que vaya, no entraré en conflicto. (...) Y si no consigo ir en 2020, me queda 2024, en París, además, porque realmente me gustaría disputar los Juegos al menos una vez en mi carrera'. EFE