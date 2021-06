Mbappé, enigmático, dice que debe tomar 'la buena decisión' sobre su futuro

París, 12 jun (EFE).- Con contrato hasta 2022, la renovación de Kylian Mbappé por el París Saint-Germain (PSG) se ha convertido en Francia en un asunto de Estado. El jugador se ha mostrado enigmático en una entrevista con France Football: 'Tengo que tomar la buena decisión, será difícil'.

Mientras el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, se expresa públicamente sobre el deseo de que el jugador franquicia de la Liga francesa se quede a orillas del Sena, Mbappé parece que aún no ha deshojado la margarita.

'¿Mi futuro? Tengo que tomar la buena decisión, será difícil y me tengo que dar todas las condiciones para decidir bien. Estoy en un lugar que me gusta, me siento bien. ¿Pero es el mejor lugar para mí? Todavía no tengo la respuesta', señaló.

Las manifestaciones del delantero se producen una semana después de que presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, asegurase en una entrevista a L'Equipe que Mbappé permanecerá en el club parisino y que 'nunca' lo venderán ni lo dejarán libre.

El joven prodigio de 22 años aclaró en la entrevista a France Football -publicación que organiza el Balón de Oro- que 'no traicionara' al PSG.

'No estoy loco. Sé perfectamente que un proyecto conmigo o sin mí no es la misma cosa para el club. Pero el PSG comprende mi demanda. Sin duda, porque saben que no haré nada a sus espaldas, no los traicionaré', observó. EFE