Mbappé reconoce que le afectó el roce con Giroud y evita hablar de su futuro

Actualiza con más declaraciones

París, 13 jun (EFE).- Kylian Mbappé, estrella de la selección de Francia y del París Saint-Germain (PSG), confirmó este domingo que le afectó anímicamente el roce con su colega Olivier Giroud y evitó hablar sobre su futuro en el club parisino.

'No me molestó lo que dijo, fue más hacerlo públicamente, le he felicitado por ese gol y él no me dijo nada. Lo que me ha molestado es que me haya enterado por la prensa', dijo Mbappé en rueda de prensa, a dos días de debutar ante Alemania.

'Quería haber venido el jueves, pero el seleccionador (Didier Deschamps) me dijo que no era el buen momento', agregó el delantero, quien lamentó que este episodio 'haya perturbado' un poco el ambiente.

Después del amistoso del 8 de junio, una victoria de Francia ante Bulgaria por 3-0, Giroud aclaró a una pregunta de un periodista que, a pesar de los dos tantos que hizo, había permanecido discreto gran parte del encuentro porque 'no había recibido los pases a pesar de sus desmarques'.

El delantero del Chelsea no citó en ningún momento a Mbappé, pero el delantero del PSG se dio por aludido.

'Es cierto que me ha afectado un poco, pero no vamos a hacer una historia de eso, el equipo de Francia es más importante, no van a ser pequeñas cosas sin valor las que nos vayan a incomodar nuestra preparación', agregó.

El atacante dijo entender el deseo de marcar de Giroud, quien, con 46 aciertos, está cerca de batir el récord histórico anotador de la selección de Francia, que ostenta Thierry Henry (51 dianas), pero le reprochó los modos, sin haber hablado antes con él.

'Este mini-episodio ha venido a perturbar un poco el hecho de que estamos concentrados en una sola cosa, que es la Eurocopa y el último partido contra Alemania, estamos a 48 de un partido súper importante', zanjó, al explicar que si Giroud recibe menos balones es por su estilo de juego diferente, más estático que Neymar o Karim Benzemá.

Sobre su continuidad en el PSG, el jugador de Bondy aclaró que no hablará de su futuro durante la Eurocopa. El delantero tiene contrato con la entidad parisina hasta 2022 y aún no ha renovado.

'Estoy aquí para representar el equipo de Francia, el PSG tiene todo el respeto de mi parte, lo más importante es el equipo de Francia para no perturbar los otros jugadores y el grupo', observó.

'Lo que sí que quiero dejar claro es que nunca he pedido a un jugador, ni a Leonardo (director deportivo), ni nadie del PSG. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo', añadió.

Respecto a Benzema, que se reincorporó a los entrenamientos después de su contusión en la rodilla el pasado 8 de junio, Mbappé reconoció que 'todavía no han jugado mucho tiempo juntos'.

'Estamos solo en el principio. Creo que la calidad de Karim es indiscutible, nos va a aportar mucho, no tengo ninguna duda al respecto', agregó.

Precisamente la irrupción de Benzema ha sido la que ha llevado al banquillo a Giroud, que fue titular en la Francia campeona en 2018. EFE