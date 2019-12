McDonald's de Perú reconoce 'problemas' en máquina que causó dos muertes

LIMA.- La empresa Arcos Dorados en Perú, operador de Mc'Donald's en el país, reconoció este viernes que, con base a sus investigaciones, determinaron que al menos 24 horas antes de las muertes de los jóvenes trabajadores el domingo pasado, ya se tenía conocimiento de que la máquina de bebidas presentaba problemas.

'Hemos podido, con base a nuestras investigaciones, definir que por lo menos 24 horas antes (del accidente) ya se sabía que la máquina estaba presentando problemas y esa comunicación no escaló', señaló el director general de Arcos Dorados, José Carlos Andrade, al Canal N de televisión.

El directivo de la empresa señaló que lo que hubiera correspondido es que se informe del mal estado al responsable de mantenimiento, para que este intervenga o suspenda el uso de la máquina.

'Yo no puedo explicar las razones por las cuales los chicos y el equipo no han tomado esas decisiones', expresó. 'Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es revisar todos nuestros procesos, todos nuestros protocolos, para asegurarnos de que una cosa así no vuelva a suceder', expresó Andrade.

La cadena de comida rápida en el país mantiene todos sus establecimientos en el país cerrados para realizar 'revisiones generales'.