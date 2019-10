McLay se lleva la segunda etapa del Tour de Guangxi

Madrid, 18 oct (EFE).- El ciclista británico Daniel McLay, del Education First, se impuso en la segunda etapa del Tour de Guangxi (China), de 152,3 kilómetros entre Beihai y Qinzhou, con un tiempo de 3 horas 45 minutos y 4 segundos y se llevó su primera victoria en el UCI World Tour, el resultado más importante desde que forma parte del equipo estadounidense.

McLay decidió la carrera en el esprint final, luego de que Vanmarcke protagonizara la fuga de la jornada. A ocho kilómetros del final atacó en busca del triunfo y fue alcanzado a tres kilómetros de meta.

Fue entonces cuando decidió la velocidad de McLay, más rápido en el esprint que Pascal Ackermann y Matteo Trentin, segundo y tercero respectivamente.

La segunda posición conseguida por el alemán Ackermann le permite subir hasta la cima de la clasificación general, tomando el lugar que ocupaba Fernando Gaviria.

Mientras tanto, el británico tras su triunfo, se mostró contento por lo conseguido: 'Ganar una carrera en el WorldTourse siente bastante bien', declaró McLay.

Sin embargo, no se conformó con la victoria e inclusive hizo autocrítica sobre sus últimos dos años: 'Es evidente que no he mostrado lo que puedo hacer en estos dos años', mencionó McLay, que en su tiempo en EF ha tenido que lidiar con recurrentes problemas físicos.

El próximo año se reincorporará al equipo Arkéa Samsic. EFE